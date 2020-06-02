Elazığ'da doğal hazine! Köylü bahçeye kazma vurunca çıktı
ELAZIĞ şehrinin bir köyündede bahçesi için sondaj vurduran bir kişi, tuzlu ve maden suyu tadında bir su buldu.
Elazığ’da bir köyde gerekli izinler alındıktan sonra sulama suyu için sondaj vuruldu, ancak tuzlu ve maden suyu tadında suya ulaşıldı. Sahibi ve köy sakinlerini şaşkına çeviren suyun çok kuvvetli olması nedeniyle boru indirilemeyen sondaj yeri direkle kapatıldı ancak su bu kez de farklı yerlerden taşarak diğer bahçelere zarar vermeye başladı.
Bahçesi bulunan Tevfik Sadak, merkeze 16 kilometre uzaklıkta olan Yukarı Demirtaş Köyündeki arazisinde yeni dikimini yaptığı ağaçlar için sondaj vurdurdu. Vurulan sondaj sonrası 90 metre yerin altından, tuzlu ve maden suyu tadında su çıktı.
Bu durum karşısında şaşıran Sadak, çıkan doğal maden suyunun hızını yavaşlatmak ve çevredeki vatandaşların tarlasına zarar vermemesi için direkle kapatmaya çalıştı. Bunun üzerine su bu kez birkaç bölgeden daha taşmaya başladı.
Suyun kontrolsüz olarak aktığını ve diğer bahçelere de zarar vermeye başladığını aktaran Sadak, henüz tahlili yapılmayan su ile ilgili yetkililerin ilgilenmesini istedi.