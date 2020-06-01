HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

2022 maaşları ne zaman ödenecek haziran ayının kaçında başlıyor?

Devlet tarafından engelli vatandaşlara ödenen 2022 yani engelli maaşları haziran ayında en az 537 lira en çok 805 lira olarak yatacak. Peki 2022 maaşları haziran ayında hangi günler yatacak?

Abone ol

Haziran ayında 2022 maaşları yani engelli maaşları ne zaman ödenecek araştırması başladı. 

Aylık olarak ödenmeye başlanan 2022 maaşları her ay doğum tarihinin son rakamına göre belirli günlerde yatar.  2020 yılı haziran  ayı 2022 maaşı alanların PTT de bulunan hesaplarına yatırılacak.

2022 maaşı alanlar 2020 haziran dönemine ait 2022 engelli maaşı miktarları ve PTT de bulunan hesaplarına yatacak maaşların T.C kimlik numarasının son rakamına göre alacakları tarihleri öğrenebilirler.

2020 YILI 2022 ENGELLİ MAAŞ TUTARLARI
1 Ocak 2022 ve 30 Haziran 2020 arasında yatacak olan 2022 maaş tutarları şu şekilde 

- 65 Yaş üstü yaşlılık aylığı – 672 TL
- 18 Yaş altı engelli yakını aylığı – 537 TL
- %70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı-  805 TL
- %40-69 arası engelli aylığı-  537 TL

2022 Engelli maaşı gelir kriteri ya da diğer adıyla muhtaçlık sınırı 2020 yılı için 701 TL oldu. 

2022 MAAŞI HAZİRAN 2020 ÖDEME GÜNLERİ

- Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! LGS soru kitapçıkları 22 Haziran'da dağıtılacak
Bakan Albayrak'tan kamu bankalarının yeni kredi destek paketine ilişkin açıklama
Gaziantep'te şaka gibi olay! Geçmiş bayram ziyareti yaptı 62 kişi karantinaya alındı
İçişleri Bakanlığı'ndan işkence ve Kürtçe müzik açıklaması
Flaş gelişme! İşsizlik ve Kısa Çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor
Beşiktaş yeni göğüs sponsorluğu için BEKO ile anlaştı! İşte alacağı ücret
ÖNCEKİ HABERLER
Kahvehaneler bugün açılıyor mu 1 Haziran kahveler saat kaça kadar açık olacak?
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı! Vali müjde verdi
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu yapma 2020
65 yaş aylığı haziran ayı ödemesi 2020 ne zaman yapılacak?
ABD Başkanı Trump'ın çocuk istismarı dosyası ifşa oldu! Anonymous dediğini yaptı
Aşk pozlarına beğeni yağdı Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk kare!
Yorumlar