Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! LGS soru kitapçıkları 22 Haziran'da dağıtılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavının soru kitapçıklarının 22 Haziran'da dağıtılacağını duyurdu...

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak" dedi. Bakan Selçuk, LGS ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk, mesajında "Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği LGS ile ilgili tedbirlere devam ediyoruz. Sınav evrakı dağıtacak görevliler eldiven kullanacak. Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak" ifadelerini kullandı.

Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği



LGS ile ilgili tedbirlere devam ediyoruz.



✔Sınav evrakı dağıtacak görevliler eldiven kullanacak



✔Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak pic.twitter.com/DDgvQebkUo — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 1, 2020

Bakanlık'tan açıklama geldi

Soru kitapçıkları ile cevap anahtarı dağıtan görevlilerin de cerrahi eldiven kullanması kararı alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: '20 Haziran 2020 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığının korunması için iki yeni önlem daha alındı."

Önceki yıllarda 1 saat sonra geri alınıyordu

"Önceki yıllarda sınavdan 1 saat sonra öğrenciler tarafından alınan soru kitapçıkları, bu yıl bir karmaşaya neden olarak sosyal mesafenin ihlal edilmesi olasılığının ortadan kaldırılması için öğrencilere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren geri verilecek. Ayrıca soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını dağıtan sınav görevlileri cerrahi eldiven kullanacak.''