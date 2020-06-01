HABER /  EĞİTİM
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! LGS soru kitapçıkları 22 Haziran'da dağıtılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavının soru kitapçıklarının 22 Haziran'da dağıtılacağını duyurdu...

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak" dedi. Bakan Selçuk, LGS ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. 

Bakan Selçuk, mesajında "Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği LGS ile ilgili tedbirlere devam ediyoruz. Sınav evrakı dağıtacak görevliler eldiven kullanacak. Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak" ifadelerini kullandı. 

Bakanlık'tan açıklama geldi

Soru kitapçıkları ile cevap anahtarı dağıtan görevlilerin de  cerrahi eldiven kullanması kararı alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:  '20 Haziran 2020 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığının korunması için iki yeni önlem daha alındı."

Önceki yıllarda 1 saat sonra geri alınıyordu

"Önceki yıllarda sınavdan 1 saat sonra öğrenciler tarafından alınan soru kitapçıkları, bu yıl bir karmaşaya neden olarak sosyal mesafenin ihlal edilmesi olasılığının ortadan kaldırılması için öğrencilere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren geri verilecek. Ayrıca soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını dağıtan sınav görevlileri cerrahi eldiven kullanacak.''

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Albayrak'tan kamu bankalarının yeni kredi destek paketine ilişkin açıklama
Gaziantep'te şaka gibi olay! Geçmiş bayram ziyareti yaptı 62 kişi karantinaya alındı
İçişleri Bakanlığı'ndan işkence ve Kürtçe müzik açıklaması
Flaş gelişme! İşsizlik ve Kısa Çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor
Beşiktaş yeni göğüs sponsorluğu için BEKO ile anlaştı! İşte alacağı ücret
İbrahim Kalın'dan koronavirüs uyarısı! Gevşersek...
ÖNCEKİ HABERLER
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı! Vali müjde verdi
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu yapma 2020
65 yaş aylığı haziran ayı ödemesi 2020 ne zaman yapılacak?
ABD Başkanı Trump'ın çocuk istismarı dosyası ifşa oldu! Anonymous dediğini yaptı
Rıdvan Dilmen duyurdu! Korona testim pozitif çıktı
Ceyda Ateş kaç yaşında kiminle evli Ceyda Ateş'in eşi kimdir?
Yorumlar