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İstanbul'da iki metro hattı saat 16.00’dan sonra kapatılıyor

İSTANBUL Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16.00 itibariyle yolcu alımına kapatılacak.

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Gezi Parkı eylemlerinin yedinci yılında İstanbul’da olağanüstü önlemler alınıyor. Dün Gezi Parkı ve çevresi bariyerlerle kapatılmıştı. Bugün de ulaşımla ilgili bir kısıtlama kararı alındı.

İstanbul Valiliği’nin kararını İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Metro İstanbul duyurdu:

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır.”

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