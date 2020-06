Kiptaş Silivri başvurusu yapma 4. etap başvuru çekiliş sonuçları ne zaman?

Kiptaş Silivri 4. etap başvuruları 1 Haziran'da başladı ve vatandaşlar 21 Haziran saat 17.00'ye kadar başvuru yapabilecekler. Kiptaş Silivri konutları için ön başvuru ücreti 500 lira oldu. Ev sahibi olmak isteyenler başvuru formunu dolduracak ve www.silivri4.kiptas.istanbul sitesinden online başvuru kaydı oluşturacak.

Kitap Silivri 4. etap başvuruları dün başladı ve kısa sürede binlerce vatandaş başvuru yaptı. Kiptaş Silivri 4. etap başvurusu yapacak vatandaşlar öncelikle ön başvuru için 500 lirayı www.silivri4.kiptas.istanbul adresinden online ödeyecek. Başvurular 21 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

Projeden ev sahibi olmak isteyenler için, peşin 228 bin liradan başlayan fiyatların yanı sıra, 120 ayda 2 bin 250 liradan başlayan taksit seçeneği ile asgari ücretin altında ödeme planları da bulunuyor.

Aşağıdaki formu doldurduktan sonra ön başvuru bedelini kredi kartı ile ödeyerek ön başvurunuzu hemen oluşturabilirsiniz.

Kiptaş Silivri 4. Etap ön başvuruları 1 Haziran ve 21 Haziran tarihleri aralığında yapılacak. Başvuru işlemleri kurumun internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar 500 lira katılım bedelini kredi kartı ile online ödeyip taleplerini oluşturabilecekler.

KİPTAŞ SİLİVRİ KONUTLARI 4. ETAP BAŞVURUSU NE ZAMAN: Kiptaş ön başvuruları 1 Haziran ve 21 Haziran tarihleri aralığında www.silivri4.kiptas.istanbul sitesi üzerinden yapılacak.

KİPTAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR: Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile başvuru sahibi ve eşinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapılabilir. Ayrıca hak sahibi olacak kişinin veya eşinin daha önce KİPTAŞ’tan konut satın almamış olması gerekmektedir.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

En az %40 engelli vatandaşlar için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen tüm sağlık personeli için (temizlik görevlisi, memur, ambulans şoförü, hasta bakıcı, hemşire, doktor vb.) 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

18 yaşını tamamlamış bireylerin, aileleriyle birlikte yaşaması durumunda kendi adına tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapabilecektir.

Başvuru sahibinin müracaat tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir.

Hak sahipliği kurası sonucunda aynı yerde ikamet eden bir ailede birden fazla kişiye hak sahipliği çıkması halinde aile fertlerinden sadece bir kişi ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanacaktır. Bu durumda hangi aile ferdinin hak sahibi olacağı kişilerin uzlaşmasına bırakılacak olup uzlaşma sağlanmaması halinde aile bireyleri arasında kura çekilecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR: Her bir başvuru türü için Ön Başvuru Bedeli: 500 TL’dir.Başvurular 1-21 Haziran 2020 saat 17:00 arasında yapılacaktır.

Katılım bedelini eft veya havale (internet bankacılığı/şube) ile ödemek isterseniz, formu doldurduktan sonra GARANTİ BBVA Bankası KİPTAŞ - SİLİVRİ 4 ETAP, TR08 0006 2001 6660 0006 2990 90 hesabına 72 saat içinde ödemenizi yapmanız gerekmektedir. Eft/havale işleminde işlem ücreti alınmayacaktır.

Ödeme işlemi sırasında açıklama kısmına Referans Numarası ve TC Kimlik Numaranızı yazmanız zorunludur. 72 saat içinde ödeme gerçekleştirilmezse ön başvuru talebi iptal edilecektir.