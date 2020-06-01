Kiptaş Silivri 4. etap konutları başvuru şartları kura sonuçları ne zaman?
Kiptaş Silivri 4. etap başvuruları 1 Haziran'da başladı ve vatandaşlar 21 Haziran saat 17.00'ye kadar başvuru yapabilecekler. Kiptaş Silivri konutları için ön başvuru ücreti 500 lira oldu. Ev sahibi olmak isteyenler başvuru formunu dolduracak ve www.silivri4.kiptas.istanbul sitesinden online başvuru kaydı oluşturacak.
Kitap Silivri 4. etap başvuruları dün başladı ve kısa sürede binlerce vatandaş başvuru yaptı. Kiptaş Silivri 4. etap başvurusu yapacak vatandaşlar öncelikle ön başvuru için 500 lirayı www.silivri4.kiptas.istanbul adresinden online ödeyecek. Başvurular 21 Haziran saat 17.00'de sona erecek.
Projeden ev sahibi olmak isteyenler için, peşin 228 bin liradan başlayan fiyatların yanı sıra, 120 ayda 2 bin 250 liradan başlayan taksit seçeneği ile asgari ücretin altında ödeme planları da bulunuyor.
Aşağıdaki formu doldurduktan sonra ön başvuru bedelini kredi kartı ile ödeyerek ön başvurunuzu hemen oluşturabilirsiniz.
Kiptaş Silivri 4. Etap ön başvuruları 1 Haziran ve 21 Haziran tarihleri aralığında yapılacak. Başvuru işlemleri kurumun internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar 500 lira katılım bedelini kredi kartı ile online ödeyip taleplerini oluşturabilecekler.
KİPTAŞ SİLİVRİ KONUTLARI 4. ETAP BAŞVURUSU NE ZAMAN: Kiptaş ön başvuruları 1 Haziran ve 21 Haziran tarihleri aralığında www.silivri4.kiptas.istanbul sitesi üzerinden yapılacak.