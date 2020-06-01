Kiptaş Silivri 4. etap konutları başvuru şartları kura sonuçları ne zaman?

Projeden ev sahibi olmak isteyenler için, peşin 228 bin liradan başlayan fiyatların yanı sıra, 120 ayda 2 bin 250 liradan başlayan taksit seçeneği ile asgari ücretin altında ödeme planları da bulunuyor.

Aşağıdaki formu doldurduktan sonra ön başvuru bedelini kredi kartı ile ödeyerek ön başvurunuzu hemen oluşturabilirsiniz.

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