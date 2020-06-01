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Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez ortaya çıktı!

Koronavirüs salgını başlar başlamaz kendisini İngiltere Krallık Kalesi Windsor’da karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, aylar sonra ilk kez görüntülendi.Elizabeth, renkli bir başörtüyle at üzerinde kameralara yansıdı.

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​Safkan yarış atı yetiştiricisi olan ve atlara tutkuyla bağlı olan 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth; tüvit ceket, binicilik pantolonu, beyaz eldiven ve bot giyip hafta sonu boyunca 14 yaşındaki Balmoral Fern adındaki Fell cinsi midilliye binerken görüntülendi.

Karantinayı eşiyle birlikte geçirdi
98 yaşındaki Edinburgh Dükü olan kocası Philip Mountbatten ile karantinayı beraber geçiren Kraliçe'nin son fotoğrafı, 19 Mart'ta Buckingham Sarayı'ndan Berkshire'daki evine götürülürken çekilmişti.

Salgın ortaya çıkınca kaleye sığındı
Buckingham Sarayı, mart ayında Prens Charles’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, Kraliçe’nin durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.Kraliçe, sosyal mesafeyi korumak için saraydan ayrılıp Windsor Kalesi’ne taşınmıştı.

İngiltere'de koronavirüs bilançosu
274 bin 762 vakanın görüldüğü ülkede, 38 bin 489 kişi salgından hayatını kaybetti.8 Mayıs'ta Windsor Kalesi'nde kameraların karşısına geçen Kraliçe Elizabeth, "Daha iyi günler geri dönecek. Asla pes etmeyin, asla umutsuzluğa düşmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

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