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Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye golcü önerisi

Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vedat Muriqi'nin, sarı-lacivertli ekibe bir başka Kosovalı Elba Rashani'yi önerdiği yazıldı.

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Fanatik'in haberine göre Vedat Muriqi, Kosovalı futbolcu milli takımda arkadaşı Elba Rashani'yi sarı-lacivertli takıma önerdi. İsveç doğumlu Kosovalı futbolcu, Norveç'in Odds takımında forma giyiyor.

Çok yönlü oynayabiliyor

Rashani, her iki kanadın yanı sıra forvette oynayabiliyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta 4 gol atıp, 6 asist yaptı. Muriqi, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olan milli takım arkadaşının Fenerbahçe'ye kolayca uyum sağlayıp, önemli katkı vereceği görüşünde.

Rashani'nin sözleşmesinin yıl sonunda bitecek olması, çok daha düşük bir maliyetle transfer edilmesini sağlayabilir.

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