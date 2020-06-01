e nabız kronik hastalıklar listesi neler? e nabız kronik hastalıklar nerede yazıyor?

1 Haziran itibariyle kamuda idari izinli sayılacak kronik hastalıkları olan memurları ilgilendiren kronik hastalıklar listesi e. nabız üzerinden yayınlandı. İşte e Nabız kronik hastalıklar tam listesi ve E Nabız kronik hastalığım ekranı...

Abone ol

Koronavirüs vakalarındaki düşüsün ardından yeni normalleşme planı devreye girdi. İdari izinli sayılan memurlar ise bugün iş başı yaptı. Fakat kronik hastalıkları olan memurlar idari izinli sayılacak. 1 Haziran itibariyle kamuda idari izinli sayılacak olan memurların belirleneceği 2020/8 Cumhurbaşkanlığı genelgesi E Nabız üzerinden yayımlandı. E Nabız kronik hastalıklar ekranı aracılığıyla mevcut kronik hastalıkları hakkında bilgi edinebilecek olan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı kronik hastalıklar listesi aracılığıyla da bu kapsama girip girmediklerini öğrenebilecek. İşte, E Nabız kronik hastalıklar tam listesi ve E Nabız kronik hastalığım ekranı

E Nabız kronik hastalığım ekranı için E-Devlet şifresi ile giriş gerçekleştirebilecek olan vatandaşlar, sol menüde yer alan Covid19 (Kronik Risk Durumu Raporu) ekranına tıklayarak kronik hastalıklarım sekmesine ulaşabilecek. Burada kronik hastalığı hakkında bilgi alan vatandaşlar, kronik hastalıklar listesi aracılığıyla risk durumu içerisinde yer alıp almadıklarını öğrenebilecek.

İşte, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları Tam Listesi

E-NABIZ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

731 adet kronik hastalıklar tam listesine sonraki sayfadan ulaşabilirsiniz.

1 C00.0 Dış üst dudağın öalign neoplazması

2 C00.1 Dış alt dudağın habis neoplazması

3 C00.2 Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış

4 C00.3 Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf

5 C00.4 Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf

6 C00.5 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf

7 C00.6 Dudak komissürününhabis neoplazması

8 C00.8 Dudağın üst üste binen lezyonu

9 C00.9 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış

10 C01 Dil kökünün habis neoplazması

11 C02.0 Dil dorsal yüzünün habis neoplazması

12 C02.1 Dil kenarının habis neoplazması

13 C02.2 Dilin ventral yüzünün habis neoplazması

14 C02.3 Dilin anterior üçte ikisinin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

15 C02.4 Lingual tonsilin habis neoplazması

16 C02.8 Dilin üst üste binen lezyonunun habis neoplazması

17 C02.9 Dilin habis neoplazması, tanımlanmamış

18 C03.0 Üst diş etinin habis neoplazması

19 C03.1 Alt diş etinin habis neoplazması

20 C03.9 Diş etinin habis neoplazması, tanımlanmamış

21 C04.0 Ağzın anterior tabanının habis neoplazması

22 C04.1 Ağız yan duvarının habis neoplazması

23 C04.8 Ağız tabanının üst üst binen lezyonu

24 C04.9 Ağız tabanının habis neoplazması, tanımlanmamış

25 C05.0 Sert damağın habis neoplazması

26 C05.1 Yumuşak damağın habis neoplazması

27 C05.2 Uvulanın habis neoplazması

28 C05.8 Damağın üst üste binen habis lezyonu

29 C05.9 Damağın habis neoplazması, tanımlanmamış

30 C06.0 Yanak mukozasının habis neoplazması

31 C06.1 Ağız vestibülünün habis neoplazması

32 C06.2 Retromolar bölgenin habis neoplazması

33 C06.8 Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen habis lezyonu

34 C06.9 Ağzın habis neoplazması, tanımlanmamış

35 C07 Parotis bezinin habis neoplazması

36 C08.0 Submandibüler bezin habis neoplazması

37 C08.1 Sublingual bezin habis neoplazması

38 C08.8 Majör tükrük bezlerinin üst üste binen habis lezyonu

39 C08.9 Majör tükrük bezinin habis neoplazması, tanımlanmamış

40 C09.0 Tonsiller fossanın habis neoplazması

41 C09.1 Tonsiller sütun (anterior) (posterior)

42 C09.8 Tonsilin üst üste binen habis lezyonu

43 C09.9 Tonsilin habis neoplazması, tanımlanmamış

44 C10.0 Vallekulanın habis neoplazması

45 C10.1 Epiglot anterior yüzünün habis neoplazması

46 C10.2 Orofarenks yan duvarının habis neoplazması

47 C10.3 Orofarenks arka duvarının habis neoplazması

48 C10.4 Brankiyal yarığın habis neoplazması

49 C10.8 Orofarenksin üst üste binen habis lezyonu

50 C10.9 Orofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

51 C11.0 Nazofarenks üst duvarının habis neoplazması

52 C11.1 Nazofarenks arka duvarının habis neoplazması

53 C11.2 Nazofarenks lateral duvarının habis neoplazması

54 C11.3 Nazofarenks anterior duvarının habis neoplazması

55 C11.8 Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu

56 C11.9 Nazofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

57 C12 Priform sinüsün habis neoplazması

58 C13.0 Postkrikoid bölgenin habis neoplazması

59 C13.1 Ariepiglottik katlantının habis neoplazması, hipofarenjiyal taraf

60 C13.2 Hipofarenks posterior duvarının habis neoplazması

61 C13.8 Hipofarenksin üst üste binen habis lezyonu

62 C13.9 Hipofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

63 C14.0 Farenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

64 C14.2 Waldeyer halkasının habis neoplazması

65 C14.8 Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen habis lezyonu

66 C15.0 Özefagusun servikal kısmının habis neoplazması

67 C15.1 Özefagusun torasik kısmının habis neoplazması

68 C15.2 Özefagusun abdominal kısmının habis neoplazması

69 C15.3 Özefagusun üst üçte birinin habis neoplazması

70 C15.4 Özefagusun orta üçte birinin habis neoplazması

71 C15.5 Özefagusun alt üçte birinin habis neoplazması

72 C15.8 Özefagusun üst üste binen habis lezyonu

73 C15.9 Özefagusun habis neoplazması, tanımlanmamış

74 C16.0 Kardiyanın habis neoplazması

75 C16.1 Mide fundusunun habis neoplazması

76 C16.2 Mide cisminin habis neoplazması

77 C16.3 Pilorik antrumun habis neoplazması

78 C16.4 Pilorun habis neoplazması

79 C16.5 Mide küçük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış

80 C16.6 Mide büyük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış

81 C16.8 Midenin üst üste binen habis lezyonu

82 C16.9 Midenin habis neoplazması, tanımlanmamış

83 C17.0 Duodenum habis neoplazması

84 C17.1 Jejunum habis neoplazması

85 C17.2 İleum habis neoplazması86 C17.3 Meckel divertikülünün habis neoplazması

87 C17.8 İnce bağırsağın üst üste binen habis lezyonu

88 C17.9 İnce bağırsağın habis neoplazması, tanımlanmamış

89 C18.0 Çekumun habis neoplazması

90 C18.1 Apandisin habis neoplazması

91 C18.2 Asendan kolonun habis neoplazması

92 C18.3 Hepatik fleksürün habis neoplazması

93 C18.4 Transvers kolonun habis neoplazması

94 C18.5 Splenik fleksürün habis neoplazması

95 C18.6 Desendan kolonun habis neoplazması

96 C18.7 Sigmoid kolonun habis neoplazması

97 C18.8 Kolonun üst üste binen habis lezyonu

98 C18.9 Kolonun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

99 C19 Rektosigmoid birleşkenin habis neoplazması

100 C20 Rektumun habis neoplazması

101 C21.0 Anüsün habis neoplazması, tanımlanmamış

102 C21.1 Anal kanalın habis neoplazması

103 C21.2 Kloakojenik bölgenin habis neoplazması

104 C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen habis lezyonu

105 C22.0 Karaciğer hücreli karsinom

106 C22.1 İntrahepatik safra kanalı karsinomu

107 C22.2 Hepatoblastom

108 C22.3 Karaciğerin anjiyosarkomu

109 C22.4 Karaciğerin diğer sarkomları

110 C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları

111 C22.9 Karaciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış

112 C23 Safra kesesinin habis neoplazması

113 C24.0 Ekstrahepatik safra kanalının habis neoplazması

114 C24.1 Ampulla Vater habis neoplazması

115 C24.8 Safra yolunun üst üste binen habis lezyonu

116 C24.9 Safra yolunun habis neoplazması

117 C25.0 Pankreas başının habis neoplazması

118 C25.1 Pankreas cisminin habis neoplazması

119 C25.2 Pankreas kuyruğunun habis neoplazması

120 C25.3 Pankreatik kanalın habis neoplazması

121 C25.4 Endokrin pankreasın habis neoplazması

122 C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının habis neoplazması

123 C25.8 Pankreasın üst üste binen lezyonu

124 C25.9 Pankreasın habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

125 C26.0 İntestinal yolun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

126 C26.1 Dalağın habis neoplazması

127 C26.8 Sindirim sisteminin üst üste binen habis lezyonu

128 C26.9 Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin habis neoplazması

129 C30.0 Burun boşluğunun habis neoplazması

130 C30.1 Ortakulağın habis neoplazması

131 C31.0 Maksiller sinüsün habis neoplazması

132 C31.1 Etmoid sinüsün habis neoplazması

133 C31.2 Frontal sinüsün habis neoplazması

134 C31.3 Sfenoid sinüsün habis neoplazması

135 C31.8 Aksesuar sinüslerin üst üste binen habis lezyonu

136 C31.9 Aksesuar sinüsün habis neoplazması, tanımlanmamış

137 C32.0 Glottisin habis neoplazması

138 C32.1 Supraglottisin habis neoplazması

139 C32.2 Subglottisin habis neoplazması

140 C32.3 Larenjiyal kıkırdağın habis neoplazması

141 C32.8 Larenksin üst üste binen habis lezyonu

142 C32.9 Larenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

143 C33 Trakeanın habis neoplazması

144 C34.0 Ana bronşun habis neoplazması

145 C34.1 Üst lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması

146 C34.2 Orta lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması

147 C34.3 Alt lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması

148 C34.8 Bronş ve akciğerin üst üste binen habis lezyonu

149 C34.9 Bronş veya akciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış

150 C38.0 Kalbin habis neoplazması

151 C38.1 Anterior mediyastenin habis neoplazması

152 C38.2 Posterior mediyastenin habis neoplazması

153 C38.3 Mediyastenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

154 C38.4 Plevranın habis neoplazması

155 C38.8 Kalp, mediyasten ve plevranın üst üste binen habis lezyonu

156 C40.0 Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması

157 C40.1 Üst uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması

158 C40.2 Alt uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması

159 C40.3 Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması

160 C40.8 Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu

161 C40.9 Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış

162 C41.01 Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması

163 C41.02 Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması

164 C41.1 Mandibula habis neoplazması

165 C41.2 Vertebral kolonun habis neoplazması

166 C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması

167 C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması

168 C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu

169 C41.9 Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış

170 C43.0 Dudağın habis melanomu171 C43.1 Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil

172 C43.2 Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu

173 C43.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu

174 C43.4 Saçlı deri ve boynun habis melanomu

175 C43.5 Gövdenin habis melanomu

176 C43.6 Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil

177 C43.7 Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil

178 C43.8 Derinin üst üste binen habis melanomu

179 C43.9 Derinin habis melanomu, tanımlanmamış

180 C44.0 Dudak derisinin habis neoplazması

181 C44.1 Göz kapağı derisinin habis neoplazması, kantus dahil

182 C44.2 Kulak ve dış kulak kanalı derisinin habis neoplazması

183 C44.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis neoplazması

184 C44.4 Saçlı deri ve boyun derisinin habis neoplazması

185 C44.5 Gövde derisinin habis neoplazması

186 C44.6 Üst uzuv derisinin habis neoplazması, omuz dahil

187 C44.7 Alt uzuv derisinin habis neoplazması, kalça dahil

188 C44.8 Derinin üst üste binen habis lezyonu

189 C44.9 Derinin habis neoplazması, tanımlanmamış

190 C49.5 Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun habis neoplazması

191 C50.0 Meme başı ve areolanın habis neoplazması

192 C50.1 Memenin merkezi kısmının habis neoplazması

193 C50.2 Memenin üst-iç kadranının habis neoplazması

194 C50.3 Memenin alt-iç kadranının habis neoplazması

195 C50.4 Memenin üst-dış kadranının habis neoplazması

196 C50.5 Memenin alt-dış kadranının habis neoplazması

197 C50.6 Memenin aksiller kuyruğunun habis neoplazması

198 C50.8 Memenin üst üste binen habis lezyonu

199 C50.9 Memenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

200 C51.0 Labium majusun öalign neoplazması

201 C51.1 Labium minusun habis neoplazması

202 C51.2 Klitorisin habis neoplazması

203 C51.8 Vulvanın üst üste binen habis lezyonu

204 C51.9 Vulvanın habis neoplazması, tanımlanmamış

205 C52 Vajinanın habis neoplazması

206 C53.0 Endoserviksin habis neoplazması

207 C53.1 Ekzoserviksin habis neoplazması

208 C53.8 Serviks uterinin üst üste binen habis lezyonu

209 C53.9 Serviks uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış

210 C54.0 İstmus uterinin habis neoplazması

211 C54.1 Endometriyumun habis neoplazması

212 C54.2 Miyometriyumun habis neoplazması

213 C54.3 Fundus uterinin habis neoplazması

214 C54.8 Korpus uterinin üst üste binen habis lezyonu

215 C54.9 Korpus uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış

216 C55 Uterusun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

217 C56 Overin habis neoplazması

218 C57.0 Fallop tüpünün habis neoplazması

219 C57.1 Geniş ligamentin habis neoplazması

220 C57.2 Yuvarlak ligamentin habis neoplazması

221 C57.3 Parametriyumun habis neoplazması

222 C57.4 Uterin adnekslerinin habis neoplazması, tanımlanmamış

223 C57.7 Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının habis neoplazması

224 C57.8 Kadın genital organlarının üst üste binen habis lezyonu

225 C57.9 Kadın genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış

226 C58 Plasentanın habis neoplazması

227 C60.0 Sünnet derisinin habis neoplazması

228 C60.1 Glans penisin habis neoplazması

229 C60.2 Penis cisminin habis neoplazması

230 C60.8 Penisin üst üste binen habis lezyonu

231 C60.9 Penisin habis neoplazması, tanımlanmamış

232 C61 Prostatın habis neoplazması

233 C62.0 İnmemiş testisin habis neoplazması

234 C62.1 İnmiş testisin habis neoplazması

235 C62.9 Testisin habis neoplazması, tanımlanmamış

236 C63.0 Epididimin habis neoplazması

237 C63.1 Spermatik kordun habis neoplazması

238 C63.2 Skrotumun habis neoplazması

239 C63.7 Diğer tanımlanmış erkek genital organları

240 C63.8 Erkek genital organlarının üst üste binen habis lezyonu

241 C63.9 Erkek genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış

242 C64 Böbreğin habis neoplazması, renal pelvis hariç

243 C65 Renal pelvisin habis neoplazması

244 C66 Üreterin habis neoplazması

245 C67.0 Mesane trigonunun habis neoplazması

246 C67.1 Mesane kubbesinin habis neoplazması

247 C67.2 Mesane lateral duvarının habis neoplazması

248 C67.3 Mesane anterior duvarının habis neoplazması

249 C67.4 Mesane posterior duvarının habis neoplazması

250 C67.5 Mesane boynunun habis neoplazması

251 C67.6 Üreterik orifizin habis neoplazması

252 C67.7 Uraküsün habis neoplazması

253 C67.8 Mesanenin üst üste binen habis lezyonu

254 C67.9 Mesanenin habis neoplazması, tanımlanmamış

255 C68.0 Üretranın habis neoplazması256 C68.1 Paraüretral bezin habis neoplazması

257 C68.8 Üriner organların üst üste binen habis lezyonu

258 C68.9 Üriner organın habis neoplazması, tanımlanmamış

259 C69.0 Konjonktivanın habis neoplazması

260 C69.1 Korneanın habis neoplazması

261 C69.2 Retinanın habis neoplazması

262 C69.3 Koroidin habis neoplazması

263 C69.4 Siliyer cismin habis neoplazması

264 C69.5 Lakrimal bez ve kanalının habis neoplazması

265 C69.6 Orbitanın habis neoplazması

266 C69.8 Göz ve adneklerin üst üste binen habis lezyonu

267 C69.9 Gözün habis neoplazması, tanımlanmamış

268 C71.0 Beynin habis neoplazması, loblar ve ventriküller hariç

269 C71.1 Frontal lobun habis neoplazması

270 C71.2 Temporal lobun habis neoplazması

271 C71.3 Paryetal lobun habis neoplazması

272 C71.4 Oksipital lobun habis neoplazması

273 C71.5 Serebral ventrikülün habis neoplazması

274 C71.6 Serebellumun habis neoplazması

275 C71.7 Beyin sapının habis neoplazması

276 C71.8 Beynin üst üste binen habis lezyonu

277 C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış

278 C72.0 Spinal kordun habis neoplazması

279 C72.1 Kauda ekuinanın habis neoplazması

280 C72.2 Olfaktor sinirin habis neoplazması

281 C72.3 Optik sinirin habis neoplazması

282 C72.4 Akustik sinirin habis neoplazması

283 C72.5 Diğer ve tanımlanmamış kranyal sinirlerin habis neoplazması

284 C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının üst üste binen habis lezyonu

285 C72.9 Merkezi sinir sisteminin habis neoplazması, tanımlanmamış

286 C73 Tiroid bezinin habis neoplazması

287 C74.0 Adrenal bez korteksinin habis neoplazması

288 C74.1 Adrenal bez medullasının habis neoplazması

289 C74.9 Adrenal bezin habis neoplazması, tanımlanmamış

290 C75.0 Paratiroid bezinin habis neoplazması

291 C75.1 Hipofiz bezinin habis neoplazması

292 C75.2 Kranyofarenjiyal kanalın habis neoplazması

293 C75.3 Pineal bezin habis neoplazması

294 C75.4 Karotid cismin habis neoplazması

295 C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganliyonların habis neoplazması

296 C75.8 Pluriglandüler tutulumlu habis neoplazma, tanımlanmamış

297 C75.9 Endokrin bezin habis neoplazması, tanımlanmamış

298 C77.0 Baş, yüz ve boynun lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

299 C77.1 İntratorasik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

300 C77.2 İntraabdominal lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

301 C77.3 Aksiller ve üst uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

302 C77.4 İnguinal ve alt uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

303 C77.5 İntrapelvik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

304 C77.8 Çoğul bölgelerin lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

305 C77.9 Lenf nodunun sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması, tanımlanmamış

306 C81.0 Hodgkin hastalığı, lenfositik baskınlık

307 C81.1 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz

308 C81.2 Hodgkin hastalığı, karma hücrelilik

309 C81.3 Hodgkin hastalığı, lenfositik azalma

310 C81.7 Diğer Hodgkin hastalığı

311 C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış

312 C82.0 Küçük yarık hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma

313 C82.1 Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma

314 C82.2 Büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma

315 C82.7 Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri

316 C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış

317 C83.0 Küçük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

318 C83.1 Küçük yarık hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

319 C83.2 Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

320 C83.3 Büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

321 C83.4 İmmünoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

322 C83.5 Lenfoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

323 C83.6 Farklılaşmamış (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

324 C83.7 Burkitt tümörü

325 C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri

326 C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış

327 C90.00 Multipl miyelom, remisyon bahsi olmadan

328 C90.01 Multipl miyelom, remisyonda

329 C90.10 Plazma hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan

330 C90.11 Plazma hücreli lösemi, remisyonda

331 C90.20 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyon bahsi olmadan

332 C90.21 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyonda

333 C91.00 Akut lenfoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan

334 C91.01 Akut lenfoblastik lösemi, remisyonda

335 C91.10 Kronik lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

336 C91.11 Kronik lenfositik lösemi, remisyonda

337 C91.20 Subakut lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

338 C91.21 Subakut lenfositik lösemi, remisyonda

339 C91.30 Prolenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

340 C91.31 Prolenfositik lösemi, remisyonda341 C91.40 Saçlı hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan

342 C91.41 Saçlı hücreli lösemi, remisyonda

343 C91.50 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan

344 C91.51 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyonda

345 C91.70 Diğer lenfoid lösemiler, remisyon bahsi olmadan

346 C91.71 Diğer lenfoid lösemiler, remisyonda

347 C91.90 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan

348 C91.91 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda

349 C92.00 Akut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan

350 C92.01 Akut miyeloid lösemi, remisyonda

351 C92.10 Kronik miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan

352 C92.11 Kronik miyeloid lösemi, remisyonda

353 C92.20 Subakut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan

354 C92.21 Subakut miyeloid lösemi, remisyonda

355 C92.30 Miyeloid sarkom, remisyon bahsi olmadan

356 C92.31 Miyeloid sarkom, remisyonda

357 C92.40 Akut promiyelositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

358 C92.41 Akut promiyelositik lösemi, remisyonda

359 C92.50 Akut miyelomonositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

360 C92.51 Akut miyelomonositik lösemi, remisyonda

361 C92.70 Diğer miyeloid lösemiler, remisyon bahsi olmadan

362 C92.71 Diğer miyeloid lösemiler, remisyonda

363 C92.90 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan

364 C92.91 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda

365 C94.00 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyon bahsi olmadan

366 C94.01 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyonda

367 C94.10 Kronik eritremi, remisyon bahsi olmadan

368 C94.11 Kronik eritremi, remisyonda

369 C94.20 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan

370 C94.21 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyonda

371 C94.30 Mast hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan

372 C94.31 Mast hücreli lösemi, remisyonda

373 C94.40 Akut panmiyelozis, remisyon bahsi olmadan

374 C94.41 Akut panmiyelozis, remisyonda

375 C94.50 Akut miyelofibrozis, remisyon bahsi olmadan

376 C94.51 Akut miyelofibrozis, remisyonda

377 C94.70 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyon bahsi olmadan

378 C94.71 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyonda

379 D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal devamlılığı [HPFH]

380 D57.0 Kriz ile birlikte orak hücreli anemi

381 D57.2 Çift heterozigot oraklaşma bozuklukları

382 D59.3 Hemolitik-üremik sendrom

383 D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli]

384 D59.6 Diğer dış sebeplerden dolayı hemolize bağlı hemoglobinüri

385 D60.0 Kronik edinsel saf kırmızı hücre aplazisi

386 D60.8 Diğer edinsel saf kırmızı hücre aplazileri

387 D60.9 Edinsel saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış

388 D61.0 Yapısal aplastik anemi

389 D61.1 İlaca bağlı aplastik anemi

390 D61.2 Diğer dış ajanlara bağlı aplastik anemi

391 D61.3 İdiyopatik aplastik anemi

392 D61.8 Diğer tanımlanmış aplastik anemiler

393 D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış

394 D63.0 Neoplastik hastalıkta anemi

395 D64.0 Kalıtsal sideroblastik anemi

396 D64.1 Hastalığa bağlı sekonder sideroblastik anemi

397 D64.2 İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder sideroblastik anemi

398 D64.3 Diğer sideroblastik anemiler

399 D64.4 Konjenital diseritropoetik anemi

400 D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]

401 D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği

402 D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği

403 D68.0 Von Willebrand hastalığı

404 D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği

405 D68.2 Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal eksikliği

406 D68.4 Edinsel koagülasyon faktörü eksikliği

407 D69.1 Kalitatif trombosit defektleri

408 D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura

409 D69.4 Diğer primer trombositopeniler

410 E10.11 Ketoasidoz ile birlikte Tip I diyabetes mellitus, koma olmadan

411 E10.12 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan

412 E10.13 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan

413 E10.14 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma ile birlikte

414 E10.15 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan

415 E10.16 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile birlikte

416 E10.21 Yeni başlamış diyabetik nefropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

417 E10.22 Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte Tip I diyabetes mellitus

418 E10.23 İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte Tip I diyabetes mellitus

419 E10.29 Diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte Tip I diyabetes mellitus

420 E10.31 Arka planda retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

421 E10.32 Preproliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

422 E10.33 Proliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

423 E10.34 Diğer retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

424 E10.35 İlerlemiş göz hastalığı ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

425 E10.36 Diyabetik katarakt ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus426 E10.39 Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

427 E10.40 Tanımlanmamış nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

428 E10.41 Diyabetik mononöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

429 E10.42 Diyabetik polinöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

430 E10.43 Diyabetik otonom nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

431 E10.49 Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

432 E10.51 Periferik anjiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren olmadan

433 E10.52 Periferik anjiyopati ile birlikte ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren ile birlikte

434 E10.53 Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

435 E10.61 Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

436 E10.62 Tanımlanmış deri ve subkütan doku komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

437 E10.63 Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

438 E10.64 Hipoglisemi ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

439 E10.65 Kötü kontrol ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

440 E10.69 Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

441 E10.71 Çoğul mikrovasküler komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

442 E10.73 Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

443 E10.8 Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

444 E10.9 Komplikasyonsuz Tip 1 diyabetes mellitus

445 E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte

446 E84.0 Akciğer belirtileri ile birlikte kistik fibrozis

447 E84.1 İntestinal belirtiler ile birlikte kistik fibrozis

448 E84.8 Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis

449 E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış

450 G30.0 Erken başlangıçlı alzheimer hastalığı

451 G30.1 Geç başlangıçlı alzheimer hastalığı

452 G30.8 Diğer Alzheimer hastalığı

453 G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış

454 G31.0 Etrafı çevrili beyin atrofisi

455 G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflandırılmamış

456 G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu

457 G31.3 Lewy cismi hastalığı

458 G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları

459 G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış

460 G32.0 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda spinal kordun subakut kombine dejenerasyonu

461 G32.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif bozuklukları

462 G35 Multipl skleroz

463 G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic]

464 G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalit [Hurst]

465 G36.8 Diğer tanımlanmış akut disemine demiyelinizasyon

466 G36.9 Akut disemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış

467 G37.0 Diffüz skleroz

468 G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu

469 G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis

470 G37.3 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelit

471 G37.4 Subakut nekrotizan miyelit

472 G37.5 Konsantrik skleroz [Baló]

473 G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları

474 G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış

475 G45.0 Vertebro-baziler arter sendromu

476 G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik)

477 G45.2 Çoğul ve bilateral preserebral arter sendromları

478 G45.3 Amorozis fugaks

479 G45.4 Geçici global amnezi

480 G45.8 Diğer geçici serebral iskemik ataklar ve ilgili sendromlar

481 G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış

482 G46.0 Orta serebral arter sendromu (I66.0+)

483 G46.1 Anterior serebral arter sendromu (I66.1+)

484 G46.2 Posterior serebral arter sendromu (I66.2+)

485 G46.3 Beyin sapı inme sendromu (I60-I67+)

486 G46.4 Serebellar inme sendromu (I60-I67+)

487 G46.5 Saf motor laküner sendrom (I60-I67+)

488 G46.6 Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67+)

489 G46.7 Diğer laküner sendromlar (I60-I67+)

490 G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda diğer vasküler beyin sendromları (I60-I67+)

491 I11.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp hastalığı

492 I11.9 Konjestif kalp yetmezliği olmadan hipertansif kalp hastalığı

493 I12.0 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif böbrek hastalığı

494 I12.9 Böbrek yetmezliği olmadan hipertansif böbrek hastalığı

495 I13.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı

496 I13.1 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı

497 I13.2 Konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı

498 I13.9 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, tanımlanmamış

499 I15.0 Renovasküler hipertansiyon

500 I15.1 Diğer renal bozukluklara sekonder hipertansiyon

501 I15.2 Endokrin hastalıklara sekonder hipertansiyon

502 I20.0 Anstabil anjina

503 I20.1 Belgelenmiş spazm ile birlikte anjina pektoris

504 I20.8 Angjna pektorisin diğer formları

505 I20.9 Anjina pektoris, tanımlanmamış

506 I21.0 Anterior duvarın akut transmural imyokard enfarktüsü

507 I21.1 İnferior duvarın akut transmural miyokard enfarktüsü

508 I21.2 Diğer yerlerin akut transmural miyokard enfarktüsü

509 I21.3 Tanımlanmamış yerin akut transmural miyokard enfarktüsü



4

Abone Ol

656 I71.6 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan

657 I71.8 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptüre

658 I71.9 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan

659 J43.0 MacLeod sendromu

660 J43.1 Panlobüler amfizem

661 J43.2 Sentrilobüler amfizem

662 J43.8 Diğer amfizem

663 J43.9 Amfizem, tanımlanmamış

664 J44.0 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı

665 J44.1 Akut alevlenme ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış

666 J44.8 Diğer tanımlanmış kronik obstrüktif akciğer hastalığı

667 J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış

668 J46 Status astmatikus

669 K50.0 İnce bağırsağın Crohn hastalığı

670 K50.1 Kalın bağırsağın Crohn hastalığı

671 K50.8 Diğer Crohn hastalıkları

672 K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış

673 K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit

674 K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit

675 K51.2 Ülseratif (kronik) proktit

676 K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit

677 K51.4 Kolon psödopolipozisi

678 K51.5 Mukozal proktokolit

679 K51.8 Diğer ülseratif kolitler

680 K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış681 K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile

682 K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile

683 K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile

684 K72.1 Kronik karaciğer yetmezliği

685 K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış

686 K73.1 Kronik lobuler hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış

687 K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış

688 K73.8 Diğer kronik hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış

689 K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış

690 K74.0 Hepatik fibroz

691 K74.1 Hepatik skleroz

692 K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile birlikte

693 K74.3 Primer biliyer siroz

694 K74.4 Sekonder biliyer siroz

695 K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış

696 K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozları

697 K86.0 Alkole bağlı kronik pankreatit

698 N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallik

699 N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar

700 N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz membranöz glomerulonefrit

701 N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit

702 N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit

703 N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit

704 N04.6 Nefrotik sendrom, yoğun depozit hastalığı

705 N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit

706 N04.8 Nefrotik sendrom, diğer

707 N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış

708 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit

709 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit

710 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit

711 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış

712 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit

713 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit

714 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit

715 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış

716 N19 Tanımlanmamış renal yetmezlik

717 Z94.0 Böbrek nakli durumu

718 Z94.1 Kalp nakli durumu

719 Z94.2 Akciğer nakli durumu

720 Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli durumu

721 Z94.4 Karaciğer nakli durumu

722 Z94.5 Deri nakli durumu

723 Z94.6 Kemik nakli durumu

724 Z94.7 Kornea nakli durumu

725 Z94.8 Diğer transplante edilen organ ve doku durumu

726 Z94.9 Transplante edilen organ ve doku durumu, tanımlanmamış

727 Z95.1 Aortakoroner bypass grefti varlığı

728 Z95.2 Kalp kapağı protezi varlığı

729 Z95.3 Ksenojenik kalp kapağı varlığı

730 Z95.4 Diğer kalp-kapağı değişimleri varlığı

731 İmmün supresif kullananlar Tanı koduna bakılmaksızın son üç ay içinde ilaç kullanımı L01XC02- Rituximab L04A - İmmünsupresif

Ajanlar