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PKK elebaşı Murat Karayılan'dan tarihi itiraf! Çaresiz kaldık

Son dönemlerde yapılan başarılı operasyonlarla darbe üstüne darbe yiyen ve büyük kayıp veren terör örgütü PKK’nın elebaşı Murat Karayılan, Emniyet, MİT ve TSK’nın operasyonlarına karşı çaresiz kaldıklarını itiraf etti.

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Emniyet, TSK ve MİT’in terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonları, terörist elebaşı Murat Karayılan’ı uzun süredir saklandığı yerden çıkmasına neden oldu. Karayılan'ın terör örgütü PKK’nın Başkanlık ve Yürütme Konseyi’nden 18 üst düzey teröristin öldürüldüğünü açıkladığı kaydedildi. Terör örgütü kanalına konuşan Karayılan'ın, Türkiye’nin başarılı istihbarat ve teknik faaliyetleri karşısında çaresiz kaldıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Örgüt için çok büyük kayıp
Terörist elebaşı Karayılanın, terör örgütünün üst düzey 18 isminin öldürüldüğünü bizzat açıklayarak, bu isimler arasında PKK Başkanlık ve Yürütme Konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Şengali kod İsmail Özden, PKK Dış İlişkiler sorumlusu Mikail Özdemir, PKK sözcüsü Emrullah Dursun, Kandil’in kasası olarak bilinen Ali Aktaş’ın da olduğunu duyurduğu ifade edildi. Terörist elebaşının, bu teröristlerin öldürülmesinin örgüt için çok büyük kayıp olduğunu da itiraf ettiği belirtildi.

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