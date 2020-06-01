Starbucks açıldı mı 1 Haziran Starbucks yeni çalışma saati belli oldu

1 Haziran itibariyle normalleşme takvimi uygulanmaya başladı ve seyahat yasakları tüm illerde bitti kapalı olan cafe, restaurant gibi mekanlar açılmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise starbucks açıldı mı, saat kaçta açılıp kapanacak araştırması yapıyor. İşte starbucks çalışma saatleri

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Uzun süredir kapalı olan cafe, restaurant gibi yerler bugün itibariyle bir bir açılmaya başladı. Kahve devlerinden biri olan Starbuck ise bugün saat 10.00'da açıldı, Starbuck saat 23.00'3e kadar açık olacak. Vatandaşların maske takmadan içeri giremeyecek ve sosyal mesafe kuralı uygulanacak.

STARBUCKS 1 HAZİRAN'DA AÇILIYOR: Starbucks yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında kapanan mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Şirket, ABD'nin ardından İngiltere genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15'ini yeniden açacağını duyurdu. Ancak bu kapsamda, sadece take away (gel-al) ve araca servis hizmetlerinin yapılacağı, müşterilerin mağazada oturmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Bununla birlikte, İngiltere genelindeki tüm mağazaların açılması için hazırlık yapıldığı ve birkaç deponun bu kapsamda faaliyete geçeceği bildirildi.

Starbucks, karantina uygulamalarının başladığı mart ayında tüm ardından İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket yetkilisi, "Kapalı kapılar ardında her gün corona virüse karşı standartlarımı iyileştirmek içi çalıştık" diyerek, İngiltere geneline yayılmış mağazalarla başlayacak olan yeniden açma planının, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ve refahını sağlamaya odaklanacağını söyledi. Starbucks'ların da 1 Haziran'da hizmete girmesi bekleniyor.

STARBUCKS ÇALIŞMA SAATLERİ

Starbucks şubeleri hafta içi her gün mesaiye 07:30'da başlar ve kapanış saat olan 23:00'a kadar aralıksız olarak hizmet vermeye devam eder. Çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösterebilir. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan şubeler ise genellikle 10:00'da açılmaktadır. Starbucks hafta sonu cumartesi ve pazar günleri aynı saatler arasında hizmet verir. Starbucks öğle arası tatili vermemektedir.