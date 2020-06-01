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Rusya'da büyük şok! 5 gazeteci koronadan öldü

RUSYA Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Solovyev, ülkedeki koronavirüs salgını süresince 400’den fazla gazetecinin hastalandığını, 5 gazetecinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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İnterfaks haber ajansına göre, Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Solovyev yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Rus gazeteciler hakkında bilgi verdi. Salgının başladığı günden bu yana ülkede 400’den fazla gazetecinin virüse yakalanarak hastalandığını belirten Solovyev, bu gazetecilerin çoğunluğunun hafif biçimde hastalığı geçirdiğini ifade etti. Solovyev, 5 gazetecinin de virüs yüzünden hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Ölen gazeteci sayısının 6’ya çıkma ihtimali bulunduğunu kaydeden Solovyev, yakın bir zamanda Kaliningrad’da bir gazetecinin daha Kovid-19 şüphesiyle hayatını kaybettiğini ancak ölüm nedeninin henüz netleşmediğini vurguladı. Solovyev, "Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun verilerine göre, tüm dünyada 30 ülkeden 60’tan fazla gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

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