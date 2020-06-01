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CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında fezleke düzenlendi! Altun'a hakaret suçu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a zincirleme hakaret ettikleri gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında, hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. 

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçtiğimiz ay avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla, 'hakaret' ve 'iftira' suçlarını işledikleri gerekçesiyle CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. 

Suç duyurusu üzerine soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira suçlarını zincirleme bir şekilde işlediklerine dair fezleke düzenlenmesi için yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 125 ve 267. madde hükümleri gereğince takibat yapılabilmesi için Anayasanın 83. maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından adı geçen milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği belirtilerek, hazırlanan fezlekenin TBMM’ye gönderilmek üzere ilgili soruşturma belgeleriyle birlikte Adalet Bakanlığı’na gönderildiği ifade edildi.

Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, yasama dokunulmazlıklarının TBMM tarafından kaldırılmasını ve takibata devam edilmesini beklediklerini ve bu sürece eş zamanlı olarak Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında da ayrıca tazminat davaları açılacağını belirtti. (İHA)

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