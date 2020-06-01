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Giresun'da feci kaza! İş makinesi otomobilin üzerine çıktı

GİRESUN’da iş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aydın Dadın (51) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobilde oluşan görüntü yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

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Acı kaza, öğle saatlerinde Alucra ilçesi Tepeköy köyü yolunda meydana geldi.

Giresun Özel İdaresi’ne ait K B. (32) yönetimindeki greyder, karşı yönden gelen Aydın Dadın yönetimindeki 06 ROV 50 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada greyderin ön sol tekerinin üzerine çıktığı otomobilin sürücüsü Aydın Dadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Aydın Dadın’ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. İş makinesi operatörü K.B. ise olayla ilgili gözaltına alındı.

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