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ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Bahçelievler'de askere gidecek gençlere koronavirüs testi

İSTANBUL Bahçelievler'de, celp döneminin yeniden başlamasının ardından askerlik için hazırlık yapan ve görev yerleri belli olan asker adayları, birliklerine teslim olmadan önce koronavirüs testine girdi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen askerlik celp dönemi 31 Mayıs itibariyle yeniden başladı. Askerlik için hazırlık yapan ve görev yerleri belli olan asker adayları tedbir olarak koronavirüs testinden geçti.

Bahçelievler'de bir okulun bahçesine kurulan test çadırında çok sayıda asker adayı kuyruk oluşturdu. e-Devlet üzerinden kayıtlarını yapan asker adayları sabahın ilk saatlerinden itibaren test işlemleri için uzun kuyruk oluşturdu. İşlem sırası gelenlere sırasıyla koronavirüs testi yapıldı.

"Hayırlısı ile negatif çıkıp gideceğiz"

Sonuçları iki gün içinde açıklanacak olan testlerden negatif çıkanlar 5 Haziran'da birliklerine teslim olacak. Koronavirüs testi için gelen asker adaylarından Berk Yiğit, tedbirin güzel olduğunu söyledi. Her bölgeden insanın bir araya geleceğini söyleyen Yiğit, "Tedbir güzel, sonuçta nereye gideceğimiz belli değil. Tüm Türkiye'den insanların olduğu yere gideceğiz. Bu yüzden bizim için önemli. Hayırlısı ile negatif çıkıp gideceğiz" dedi.

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