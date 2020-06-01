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Cebimde listem hazır diyen Sevda Noyan'ın ifadesi ortaya çıktı!

Bir televizyon programında söylediği ''cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür" sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan yazar Sevda Noyan'ın ifadesi ortaya çıktı.

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Bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sevda Noyan'ın ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Söylemiş olduğu sözlerden dolayı üzgün belirten Noyan, “Benim beyanlarım 15 Temmuz sürecinin toplumumuzda ve üzerimde oluşturmuş olduğu travmalar ve keskin acılar nedeniyle söylenmiş sözlerdir” dedi.

Spontane gelişen sohbet ortasında söylenmiş sözler
Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programında "Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür" diyen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan yazar Sevda Noyan ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.Geçen hafta İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Noyan, sözlerinin yanlış anlaşıldığını, yayın sırasında istemsiz olarak spontane gelişen sohbet ortasında söylemiş sözler olduğunu kaydetti. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Noyan, ifadesinde şunları söyledi:

Boş bulunarak söyledim
"Televizyon programı 3 Mayıs 2020 gece yarısından önceki saatlerde başlamıştı. Sunucu Esra ile yapmış olduğumuz sohbetimiz yaklaşık 2.5 saat sürdü. Gecenin ilerleyen saatleri olması hasebiyle yorulmuştum. Sohbet sırasında kısaca 'hain darbe girişimi ile ilgili olarak yeniden yapılabileceği yönünde bir beyanatı oldu. Ben de soruşturmaya konu olan sözleri boş bulunarak söyledim. Kesinlikle suç işlemek veya toplumu tahkir etmek gibi bir amacım yoktu. Benim herhangi bir listem olmadığı gibi insanlara zarar verebileceğim herhangi bir silahım da yoktur. Hain darbe girişimi ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yargısı en adil kararları verdiğine canı gönülden inanıyorum.

Milletimizden özür dilerim
Kanun ülkesinde ihkak-ı hak diye bir şey yoktur. Yargı gerekli önlemleri alır ve cezalandırmaları yapar. Yayın sırasında istemsiz olarak spontane gelişen sohbet ortasında söylemiş olduğum sözlerden dolayı üzgünüm. Milletimizden özür dilerim. Benim beyanlarım 15 Temmuz sürecinin toplumumuzda ve üzerimde oluşturmuş olduğu travmalar ve keskin acılar nedeniyle söylenmiş sözlerdir. Bunun tekrarının olmayacağına söz veririm.

Kamuoyu kışkırtıldı
Bu sözlerimle kamusal düzeni korumak adına bir şeyler söylemeye çalışmıştım ancak sosyal medya ortamlarında çarpıtıldı. Özellikle terör örgütlerinin mensupları tarafından ve yurtdışı kaynaklı hesaplardan sözlerim sıkça çarpıtılarak ve photoshop ile söylediğim sözler de eklenerek kamuoyu daha da kışkırtılmıştır."

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