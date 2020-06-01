HABER /  DÜNYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Kovid-19'u atlatmadan ebola salgını yeniden hortladı! Resmen duyurdular ölüler var

Dünya Kovid-19 salgını belasını atlatamamışken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gelen yeni haber herkesin endişelenmesine sebep oldu. Ülkenin kuzey batısında "yeni bir ebola salgını" olduğunu duyuruldu. Salgında 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Abone ol

Dünya yeni tip koronavirüsle pençeleşmeye devam ederken, Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yeni salgın uyarısı geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, çok sayıda yeni vakanın çıktığını ve ülkenin kuzey batısındaki Ekvator eyaletinde "yeni bir ebola salgını" olduğunu duyurdu. Salgında 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.  Konu ile alakalı Dünya Sağlık Örgütünden de (DSÖ) bir açıklama geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus da ülkede 6 vakanın tespit edildiğini 4 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gerekli desteğin verileceğini açıkladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dilek Hemşire için acı tören! Hastanede gözyaşları sel olup aktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk Peak Games 1,8 milyar dolara satıldı! Sahibi Sidar Şahin kimdir?
Cebimde listem hazır diyen Sevda Noyan'ın ifadesi ortaya çıktı!
Alman Spiegel Türkiye'nin başarısını öve öve bitiremedi! Dünya gücü haline geldi
MEB: Özel okullar 15 Ağustos'tan sonra en az 3 hafta telafi eğitimi yapacak
PKK elebaşı Murat Karayılan'dan tarihi itiraf! Çaresiz kaldık
Barış Çakan Kürtçe müzik olayının gerçeği nedir? Kaos planı herkes hazır olsun
ÖNCEKİ HABERLER
Üsküdar'da olta atan amatör balıkçı: Dünyalar bizim oldu
Peak Games kimin sahibi Sidar Şahin kimdir nereli?
ASELSAN'dan Emniyet Teşkilatına yeni haberleşme sistemi! Teslimatlar gelecek yıl
Bolu'da 45 yıldır esnaflık yapan kadın kepenk açtı
Silivri Kiptaş 4. etap başvuru şartları neler başvuru yapma ekranı
Kahvehaneler bugün açılıyor mu 1 Haziran kahveler saat kaça kadar açık olacak?
Yorumlar 1 yorum