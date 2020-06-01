Kovid-19'u atlatmadan ebola salgını yeniden hortladı! Resmen duyurdular ölüler var

Dünya Kovid-19 salgını belasını atlatamamışken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gelen yeni haber herkesin endişelenmesine sebep oldu. Ülkenin kuzey batısında "yeni bir ebola salgını" olduğunu duyuruldu. Salgında 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Dünya yeni tip koronavirüsle pençeleşmeye devam ederken, Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yeni salgın uyarısı geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, çok sayıda yeni vakanın çıktığını ve ülkenin kuzey batısındaki Ekvator eyaletinde "yeni bir ebola salgını" olduğunu duyurdu. Salgında 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Konu ile alakalı Dünya Sağlık Örgütünden de (DSÖ) bir açıklama geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus da ülkede 6 vakanın tespit edildiğini 4 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gerekli desteğin verileceğini açıkladı.