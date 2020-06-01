Dilek Hemşire için acı tören! Hastanede gözyaşları sel olup aktı
Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen, çocuğunu koklayamadan dün vefat etmişti. Dilek hemşire için görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törende gözyaşları sel olup aktı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 11 Nisan'dan bu yana yaşam mücadelesi sürdüren, hamileyken hastalığından dolayı bebeği sezeryanla alınan ve dün yaşamını yitiren hemşire Dilek Akçabelen için görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.
Akçabelen'in cenazesi, tören için cenaze aracıyla hastane bahçesine getirildi. Annesi Ünzile, babası Kemal ve kardeşi Mertcan Çetin'in yanı sıra iş arkadaşlarının da katıldığı törende Akçabelen için dualar edildi, helallik istendi.
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Ertürk burada yaptığı konuşmada, Akçabelen'in 10 yıl boyunca mesleği ve insanlara hizmet için canla başla mücadele ettiğini söyledi.
Dilek hemşirenin hastane personeli ve hastalar tarafından çok sevildiğini belirten Ertürk şöyle konuştu: