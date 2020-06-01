Halife Ömer'in türbesini basıp naaşını çaldılar!

Suriye'de İran destekli silahlı gruplar bu kez de Halife Ömer bin Abdülaziz'in türbesini yağmaladı. Yaşananlara tepki gösteren İslam Tarihçisi Prof. Dr. İrfan Aycan, İslam dünyasının gereken tepkiyi koyması gerektiğini söyledi.

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Prof. Dr. İrfan Aycan, Halife Ömer bin Abdülaziz’in türbesine yönelik İran destekli silahlı bir grup tarafından yapılan saldırıya İslam dünyasının ayağa kaldırması gerektiğini söyledi. Tüm İslam aleminin tek yürek olup türbeye yönelik saldırıyı kınaması gerektiğini belirten Aycan, yayınlanan görüntülerin İslam dünyası için üzüntü verici olduğunu ifade etti.

İslam tarihçisi Prof. Dr. İrfan Aycan, Halife Ömer bir Abdulaziz'in Deyrşarkî köyündeki türbesinin basılarak, sandukaların tahrip edilmesine tepki gösterdi. Sağduyu ve vicdana ihtiyaç olduğunu belirten Aycan, İslam dünyasının sağduyusu kaybettiğini ve vicdanın sesini duymayan büyük kitleler oluştuğunu söyledi.

Müslümanlar'ın sadece birbirine değil kendi kutsallarına da saldırdığını belirten Aycan, ateşin düştüğü İslam coğrafyalarında şiddet yanlızı siyasi Selefi ve Vehhabi grupların türbelere yönelik saldırılarının herkesi rahatsız ettiğini belirtti.

Son olarak Suriye'de rejimin eline geçen bölgelerdeki türbelerin yağmalandığını belirten Aycan, yaşananların hesabının sorulması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"En son ajanslar İran destekli silahlı bir grubun Halife Ömer bin Abdülaziz’in türbesindeki mezarları boşalttığını gösteren görüntüleri yayınladılar.

İslam dünyası bir bütün olarak ayağa kalkmalı ve bu saldırıyı ve benzer bütün saldırıları en şiddetli bir şekilde kınamalı ve sorumlulardan hesap sormalıdır.

İslam dünyasının dibe vurmuş içler acısı halini gösteren bir tablo olarak Halife Ömer bin Abdülaziz’in mezarına olan saldırı yeter.

Halife Ömer bin Abdülaziz’in naaşına karşı yapılan saldırı, İslam dünyasını ayağa kaldırmalı ve Müslümanları İslam tarih ve kültürünün müşterek değerlerini titizlikle korumaya ve sahip çıkmaya sevk etmelidir.

Bu vesileyle İslam dünyasını birbiriyle savaşır hale getiren küresel ölçekteki projeyi durdurmanın ilk adımı da atılmış olur.

Halife Ömer bin Abdülaziz hayatında İslam dünyasının iç barışını sağlayan bir isimdi. İnşallah şimdi de ona karşı yapılan saldırı İslam içi barış adımlarının atılmasına vesile olur."

Naaşın akıbeti bilinmiyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplar, İslam Halifelerinden Ömer bin Abdülaziz'in mezarını kazarak içini boşalttı. Hz. Ömer'in torunu olan Halife Ömer bin Abdülaziz'in naaşının kalıntılarının akıbeti bilinmiyor.

Annesi Hz. Ömer'in torunu

İslam halifesi Hz. Ömer’in kız torunu Ümmü Asım’ın oğlu olan Ömer bin Abdülaziz, Dört Halife dönemini örnek alan davranışları ve adaletli yönetimi sebebiyle Hulefâ-yi Râşidîn’in beşincisi (5. Halife) olarak görülüyor. Hicaz valiliği sırasında devleti idare edenlerin zulümlerine sessiz kalmadığı için halk tarafından çok sevildi. Emevi Halifesi olarak seçildiğinde adaletli bir yönetim ortaya koyan ve Batı Avrupa’dan Hindistan’a kadar toplumların kitleler halinde Müslüman olmasına vesile olan Ömer bin Abdülaziz, saraydaki lüks eşyaları devlet hazinesine koydurması, köle ve câriyeleri âzad etmesi ve halktan biri gibi yaşamasıyla halkın sevgisini kazandı.