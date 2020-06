TRT World muhabiri plastik mermi ile vuruldu!

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası çıkan olaylar her geçen gün şiddetini arttırıyor. İşte bu olaylar sırasında TRT World muhabiri de polis şiddetinin mağduru oldu. TRT Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karagöz yaptığı paylaşımla protestolar sırasında vurulan muhabirin görüntüsünü paylaştı ve şu ifadeleri kullandı;

George floyd protestolarında TRT World saatlerce ABD’den canlı yayın yaptı-yapıyor.Olayları yerinden bildiren TRTWorld muhabirlerimizden Lionel, protestoları aktarırken polis tarafından plastik mermi ile vuruldu!

