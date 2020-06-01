Peak Games kimin sahibi Sidar Şahin kimdir nereli?

Türk oyun şirketi Peak Games, Amerikalı mobil oyun geliştirici şirketi Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alındı. Bu haberin ardından Peak Games’in Kurucusu ve CEO’su olan Sidar Şahin'de merak konusu oldu. Peki 40 yaşındaki Sidar Şahin aslen nereli?

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Türk oyun şirketi Peak Games ekonomik katma değer anlamında büyük bir satışa imza atarak herkesi gururlandırdı! Amerikalı mobil oyun geliştirici şirketi Zynga, tarihinin en büyük satın almasını gerçekleştirerek Türk oyun geliştirici şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın aldı. Bu güzel haberin ardından birçok vatandaş Peak Games şirketi kimin CEO'su kim araştırmaları yaptı. İşte Peak Games’in Kurucusu ve CEO’su olan Sidar Şahin hakkında merak edilenler....

Bu satışla, Peak teknoloji dünyasında 1 milyar doları geçen bir start-up için kullanılan “unicorn” (mitolojik tek boynuzlu at) tabirini alan ilk Türk şirketi oldu.

Anlaşma ile sadece ortaklık yapısı değişen Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam ederken, sadece hisselerini Zynga’ya devredecek.

Peak, mühendislik, sanat, tasarım, işletme ve sosyal bilimler dallarında Türkiye’nin 35 farklı üniversitesinde eğitim görmüş 100 kişilik bir ekipten oluşuyor. Bu ekip, 29 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ekiplerinden biri ve 10 yıldır İstanbul’da çalışıyor. İmzalanan anlaşmadan sonra da çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.

Sidar Şahin kimdir, aslen nereli: İstanbul doğumlu olan Peak Games’in Kurucusu ve CEO’su Sidar Şahin (40 yaşında), Türkiye’nin önde gelen oyun uzmanlarından biridir. Peak Games’i kurmadan önce, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde yüksek profilli oyun şirketlerini ve başarılı internet girişimlerini yönetmiştir. Şahin Peak Games’in CEO’su ve Kurucularından biri olarak, ekibe liderlik etmekte ve stratejik vizyon sunmaktadır. Şahin, Boğaziçi Üniversitesi’ni lisans eğitiminin ilk senesinin sonunda bırakmıştır.

Bir önceki girişimlerinden biri olan Funpac, 2003 yılında kurulmuş başarılı bir mobil oyun stüdyosudur ve oyunları 30 ülkede, 20’den fazla operatör ve portal üzerinden kullanıcılara ulaşmıştır.

Sidar’ın ikinci girişimi olan Izlesene.com, sosyal video paylaşımı üzerine yoğunlaşmış ve Türkiye trafiğinde Youtube’u geride bırakmıştır. Izlesene.com, bir girişim olarak çıkış yaptığında, Türk Internet endüstrisinde en yüksek değeri yakalayan firma olmuştur. Şu anda Türkiye’nin en değerli ikinci internet ürünü olan Izlesene, Google Adplammer ve IAB raporlarına* göre dünyanın da top 1.000 internet ürünü arasındadır.

Sidar’ın üçüncü girişimi olan Gamegarden, milyon dolarlık bir şirket olup, Türkiye’nin lider medya firmalarından Doğan Grup tarafından satın alınmıştır. Aynı zamanda Trendyol.com’un da ortağı olan Sidar, sitenin Türkiye’nin en büyük ve en hızlı büyüyen e-ticaret sitesi olmasında önemli rol oynamıştır. Tam bir girişimci ruhuna sahip olan Sidar, fikirlerini girişime çevirmek için, Boğaziçi Üniversitesi’ni lisans eğitiminin ilk senesinin sonunda bırakmıştır.

Sidar Şahin’in girişimleri arasında Funpac, izlesene.com, Gamegarden, Trendyol.com bulunmaktadır.