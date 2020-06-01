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Bakan Albayrak: Türk ekonomi tarihinin en büyük satışlarından biri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk oyun şirketi Peak Games'in 1,8 milyar dolara ABD'li Zynga tarafından satın alınmasının Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri olduğunu söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk oyun şirketi Peak Games'in 1,8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun şirketlerinden ABD'li Zynga'ya satılmasını değerlendirdi. Albayrak söz konusu satışın Türk Ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri olduğunu söyledi.

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!"

Türk şirketi olarak kalmaya devam edecek
Anlaşma ile sadece ortaklık yapısı değişen Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam ederken, sadece hisselerini Zynga'ya devredecek.Peak, mühendislik, sanat, tasarım, işletme ve sosyal bilimler dallarında Türkiye'nin 35 farklı üniversitesinde eğitim görmüş 100 kişilik bir ekipten oluşuyor. Bu ekip, 29 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç ekiplerinden biri ve 10 yıldır İstanbul'da çalışıyor. İmzalanan anlaşmadan sonra da şirket çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Bakan Pekcan: Gurur verici bir gelişme
Peak Games'in 1,8 milyar dolara ABD'li oyun şirketi Zynga'ya satılmasını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımız desteklerinden de faydalanan ve sektörün en önemli oyuncularından biri haline gelen Peak.com, Zynga tarafından satın alındı. Bu, Dijital Oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici bir gelişme. Desteklerimizle Sektörümüzün arkasındayız" ifadelerini kullandı.

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