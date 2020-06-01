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Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı

Ankara'da yüksek sesle müzik tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı .

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Barış Çakan, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alsancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde B.Ç. ve arkadaşı B.A, yolda yürürken park halindeki araçta bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan B.Ç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olduğu belirlenen A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi gözaltına aldı.

Sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar
Ankara'da yüksek sesle müzik tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Son Dakika: Ezan tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı

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