Trump'ın ses kaydı sızdırıldı: Göstericileri tutuklayın

ABD Başkanı Donald Trump'ın, valiler ile yaptığı telekonferansın ses kaydı medyaya sızdı. Oldukça öfkeli bir ses tonuyla valilere talimat yağdıran Trump, göstericilere karşı sert olunmasını istedi.

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ABD Başkanı Trump, valileri George Floyd'un ölümünün ardından ülkedeki protestolardaki şiddet eylemlerinde zayıf davranmak suçlayarak, "İnsanları tutuklamalısınız, 10 yıl hapse atmalısınız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, salıdan bu yana devam eden George Floyd gösterileri ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin eyalet valileri ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Amerikan basınının görüşmenin ses kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, Trump valileri "zayıf davranmakla" suçlayarak, "Olaylarda baskın taraf siz olmalısınız, olmuyorsanız da vaktinizi boşa harcıyorsunuz demektir" dedi.

Donald Trump'tan valilere: İnsanları tutuklamalısınız

Göstericiler konusunda valilerin çok daha sert adımlar atması gerektiğinin altını çizen Trump, "Bunlar bir hareket, şimdi olanları durdurmazsanız daha da kötü yerlere gider" değerlendirmesini yaptı.

ABD'de öfke Beyaz Saray'a dayandı

Trump konuşmasında, "İnsanları tutuklamalısınız, hareketlerini takip etmelisiniz, 10 yıl hapse atmalısınız. Böyle yaparsanız, bu tarz bir durumu bir daha yaşamazsınız" dedi.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

George Floyd (46), pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.