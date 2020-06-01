THY tarihi duyurdu! İstanbul'dan 34 kente iç hat seferleri başlıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kente iç hat seferleri başlayacağını ifade etti.

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Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Bilal Ekşi, ''4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır. Iptal edilen seferlere ait biletlerde HIÇ BİR HAK KAYBI OLMAYACAKTIR. Biletler ISTENEN iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız.'' sözlerine yer verdi.