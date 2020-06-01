HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

THY tarihi duyurdu! İstanbul'dan 34 kente iç hat seferleri başlıyor

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kente iç hat seferleri başlayacağını ifade etti.

Abone ol

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Bilal Ekşi, ''4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır. Iptal edilen seferlere ait biletlerde HIÇ BİR HAK KAYBI OLMAYACAKTIR. Biletler ISTENEN iç hat  sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız.'' sözlerine yer verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda yüzde 50 sınırı kaldırıldı
MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması
Ramazan Hoca Hadi Özışık'ın sorularını cevaplıyor
Trump'ın ses kaydı sızdırıldı: Göstericileri tutuklayın
Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ile temasa geçti
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (1 Haziran 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Putin ve Trump telefonda görüştü
TRT World muhabiri plastik mermi ile vuruldu!
Beşiktaş'tan TFF'ye 2020-2021 Süper Lig sezonu için isim önerisi
Galatasaray'dan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye yanıt
Juventus, Merih Demiral için 55 milyon euro istedi
e nabız kronik hastalıklar listesi görüntüleme tam liste-2020
Yorumlar