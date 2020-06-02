İstanbul Valiliği açıkladı! Grup Yorum konserine izin verilmedi
Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos Pazar günü yapılacağı belirtilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları yalanlandı.Abone ol
İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarının duyurduğu, İstanbul Valiliğininde izin verdiği öne sürülen 9 Ağustos Pazar günü Yenikapı miting alanında yapılacak Grup Yorum konserine ilişkin yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Konser izni verilmedi
"Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan Yenikapı Miting Alanı’nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir"