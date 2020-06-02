George Floyd'un otopsi sonucu ortaya çıktı! Ölüm nedeni bakın ne

ABD'yi ayağa kaldıran George Floyd olayında yeni gelişmeler yaşandı. Bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsiye göre George Floyd'un, boğulma sonucu öldüğü açıklandı.

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ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polis gözaltında uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un, ilk otopsi raporu belli oldu.

Boğularak öldüğü açıklandı

Bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsiye göre George Floyd'un, boğulma sonucu öldüğü açıklandı. Floyd'un ölümü ile ilgili kalp sorunu olduğu iddiaları da dile getiriliyordu. Otopsiyi gerçekleştiren New York Adlı Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Biden, CNN'e, "Ölüme neden olabilecek başka bir sağlık sorunu yok. Bu nedenle polisin 'konuşabiliyorsan, nefes alıyorsun' yanlış yaklaşımı doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Floyd'un ailesinden protestoculara: Şiddetten kaçının

Öte yandan Terrence Floyd, kardeşi George Floyd’un Minneapolis’te bir hafta önce öldürüldüğü ve şimdi taziye alanına dönüştürülen olay yerine gitti.Oldukça duygulandığı gözlenen Terrence Floyd, burada diz çökerek dua etti.Protestoculardan barışçıl kalmalarını isteyen Floyd, kardeşinin onun adına şiddet eylemlerinin düzenlenmesini istemeyeceğini ve bunların kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi.Floyd, “Benim ailem barışçıl bir aile. Benim ailem Tanrı’dan korkar.” dedi.