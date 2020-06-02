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Kanal İstanbul'da ihale için düğmeye basıldı! Son aşamaya gelindi

Temmuz ayı içerisinde imar planlarının askıya çıkması beklenirken, itirazların sonuçlanmasıyla kanal inşaatındaki tüm süreç ve yetki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına geçecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'da ihale sürecini hızlandırmak için düğmeye basarken, kanalın iki yakasında kurulacak şehirler için de Arnavutköy ve Başakşehir belediyeleriyle yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, temmuz ayı içerisinde de imar planlarının askıya çıkması bekleniyor.

İhale için harekete geçildi
Eski bakan Cahit Turhan'dan görevi devraldığı andan itibaren Kanal İstanbul'la ilgili yoğun bir mesai içerisine girdiği öğrenilen Bakan Adil Karaismailoğlu'nun, ihalenin bu yılın ikinci yarısında yapılmak üzere, ilgili birimlerle hazırlık içinde olduğu ifade edildi.

Son aşamaya gelindi
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün, 45 kilometre uzunluğunda 275 metre genişliğindeki kanalın yapım işlerine ait ihale dökümanlarını hazırladığı da öğrenilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 1/100 bin ölçekli imar planını tamamladığı projede bin ve 5 binlik uygulama imar planlarında son aşamaya geldi.

Akıllı şehirler için son detaylar
Öte yandan kanalın her iki yakasında kurulacak akıllı şehirler için de Arnavutköy ve Başakşehir belediyeleri ile bazı alanlarda başlayan yer tahsisine ilişkin görüşmelerde son detaylara gelindi.

Projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlandı
Yapılacak bu görüşmelerin ardından temmuz ayı içerisinde imar planlarının askıya çıkması beklenirken, itirazların sonuçlanmasıyla kanal inşaatındaki tüm süreç ve yetki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına geçecek. Kanal inşaatı öncesi çevre yollarla ilgili süreç başlayacak ve bu hazırlık yaklaşık 1.5 yıl sürecek. Toplam kanal inşaatının süresinin 5 yılı aşması öngörülürken, projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlandı. 

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