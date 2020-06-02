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Bakan Süleyman Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Süleyman Soylu, dün akşam Ankara Etimesgut'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

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