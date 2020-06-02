ABD'de şok gelişmeler! İki asker öldürüldü asker sokağa inmeye hazırlanıyor

ABD ordusu sokağa inmeye hazırlanıyor

Olaylar tüm eyaletlere yayılırken, ABD ordusu da Başkan Donald Trump'ın emriyle sokaklara inmeye hazırlanıyor.Trump, yaptığı açıklamada "Her valiye yeterli sayıda Ulusal Muhafız görevlendirmesi yönünde güçlü tavsiyede bulunuyorum. Valiler ve belediye başkanları, şiddet olayları bitene kadar çok sayıda güvenlik gücü varlığı göstermelidir. Bir şehir ya da eyalet, sakinlerinin hayatlarını ve mallarını korumak için gerekli önlemleri almayı reddederse ABD askerini görevlendireceğim ve sorunu hızlıca çözeceğim." dedi.