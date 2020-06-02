Hilal Kaplan: Gezi ruhu dediğiniz faşizmin ayak seslerinden ibaretti

Sabah yazarı Hilal Kaplan, bugünkü köşesinde Gezi eylemleri ile ilgili "Gezi ruhu dediğiniz, faşizmin ayak seslerinden ibaretti" ifadelerini kullandı.

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Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Gezi olaylarının milleti 'devasa bir faşizm' ortamına mahkum ettiğini savunduğu yazısında, dikkat çekici ifadelere imza attı.

"Unutacağımızı sanıyorlar"

Kaplan, "Haklı gördükleri 'devrimci şiddeti' hükümet devirmecilik adına savunduklarını, Başbakan ile on saat toplantı yapıp işgale son verme sözü verip ertesi gün caydıklarını, dahası üç yıl sonra faşistlerin tankları gerçek anlamda milletin karşısına dikilmişken çöp arabalarına kafa tutanların balkonlardan alkışladığını unutacağımızı sanıyorlar. Unutmadık" ifadelerini kullandı.

"Gezi'nin sizin için tek kazanımı..."

Hilal Kaplan, Gezi olaylarının hükümeti devirme amaçlı olduğunu iddia ederek, şunları yazdı:

Gezi ruhu dediğiniz, faşizmin ayak seslerinden ibaretti. Mısır darbesiyle eşzamanlı hükümeti devirmeye kalkmanız da ve sadece 5 ay sonra FETÖ'cülerin ilk kalkışması 17-25 Aralık'ı yaşamamız da sizi yönlendiren küresel efendilerinizin planı dahilindeydi. Gezi'nin sizin için tek kazanımı CHP'yi HDP'ye, HDP'yi CHP'ye ve İYİ Parti'yi ikisine de oy verdiren bir zemine çekecek toplumsallığın başlangıcı oldu. Bozkurt ve HDP'nin zafer işaretleri, Atatürk ile Öcalan afişleri ilk kez orada yan yana geldi.

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