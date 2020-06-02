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Emre Belözoğlu'nun kafaya taktığı 5 isim

Gelecek sezonda Fenerbahçe'de futbolun patronu olması beklenen Emre Belözoğlu, ismi şimdiden gözüne kestirdi.

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Fenerbahçe'de gelecek sezondan itibaren futbolun başına geçmesi planlanan Emre Belözoğlu'nun bu transfer harekatında başrol oynadığı ifade ediliyor. 

Takvim'in haberine göre, ligi bilen isimler üzerinde duran Emre Belözoğlu'nun, 5 yıldızın transferini bitirmeye kararlı olduğu belirtiliyor.

İrfan ve Visca
Bu isimlerden ikisi ise Emre'nin Başakşehir'den eski takım arkadaşları. Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin, tecrübeli futbolcunun transfer listesinin en üstünde yer aldığı ifade ediliyor. 

Caner ve Gökhan sıcak bakıyor
Emre Belözoğlu ayrıca Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün de mutlaka Fener'e dönmesini istiyor. Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan iki yıldız da çubuklu formayı giymeye sıcak bakıyor.

Son gözde Mert Hakan
Galatasaray ile anlaştığı belirtilen Mert Hakan Yandaş da Emre'nin gözdelerinden. Yıldız futbolcuyu ikna edebilmek için yönetimin bütün şartları zorladığı gelen bilgiler arasında.

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