Sakarya'da yatırım düşmanlığı hortladı 3 OSB'ye durdurma

Sakarya’da yeni her OSB mahkemelerle boğuşuyor. İlgili devlet kurumlarının görüşü ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla kurulan 3 OSB mahkeme aracılığıyla durduruldu. Özkaynakları ile kurdukları bu OSB’lerde yatırım yapmayı planlayan sanayiciler duruma sert tepki gösterdi; Yatırımımızı mı yapacağız yoksa bu “yatırım düşmanları” ile mi uğraşacağız?” diye sordu.

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İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle yeni yatırımlar yapmak isteyen sanayicilerin tercihi arasında yer Sakarya’da yeni OSB’lere nefes aldırılmıyor.

Ciddi masraflar, uzun uğraşlar, aralarında valilik ve belediyelerin de olduğu 20’yi aşkın kurumun görüşü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile kuruluşu gerçekleştirilen ve milyar dolarlık yatırımlara ev sahipliği yapacak, 10 binlerce kişiye istihdam sağlayacak OSB’ler, mahkemeler aracılığıyla durduruluyor.

3 senedir mahkemelerle boğuşuyorlar

Türkiye’de en çok ihracat yapan sektörler arasında yer alan makinecilerin bir araya gelmesi ile, yıllar süren çalışmalar ve gayretler neticesinde yaklaşık 3 yıl önce kuruluşu gerçekleştirilen Doğu Marmara Makine İhtisas OSB, senelerdir mahkemelerde uğraşıyor.

Bölge idare mahkemesi, danıştay vs.çalmadık kapı bırakmayan OSB yönetimi, yıllardır; yer seçimi iptali, yürütmeyi durdurma ve tüzel kişilik iptali sorunlarıyla boğuşuyor. Bu yüzden kamulaştırma, altyapı ve yatırıma harcanması gereken kaynaklar avukatlara, bilirkişilere ve mahkeme masraflarına gidiyor.

Kaynarca'yla sınırlı değil

Sakarya’daki OSB sıkıntısı sadece Kaynarca’daki OSB ile sınırlı değil. Söğütlü’de tüzel kişilik aşamasına gelen Karma OSB’de de benzer durum söz konusu. Kentteki yerel kurumların talebi, ilgili devlet kurumlarının olumlu görüşü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile müteşebbis heyetin oluşturulması aşamasına gelen Söğütlü Karma OSB de mahkemelik olmuş durumda. Yaklaşık 2.5 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak olan, 200 sanayi kuruluşunun üretim yapacağı 10 bin kişinin istihdam edileceği OSB’nin yer seçimi mahkeme kararıyla iptal edildi. Yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırım, çevreci görünümlü 15-20 kişilik “yatırım düşmanı” grubun mahkemeye başvurmasıyla bu büyük yatırım durduruldu. Şimdi OSB’nin kuruluşuna öncülük eden sanayiciler “etkili hukukçularla” sorunu çözüme kavuşturmaya çalışıyor. İstanbullu bir grup güçlü sanayicilerin öncülüğünde Ferizli’de kurulan Doğu Marmara Otomotiv ve Metal İhtisas OSB’de de durum farklı değil. Diğer iki OSB’de olduğu gibi burada da mahkeme süreci devreye girmiş durumda. 5 milyon metrekare alan üzerinden tescil edilmiş olan ve milyar dolarlık yatırıma ev sahipliği yapacak Mega OSB, mahkemeyle durduruldu. 25 bin kişilik ilçe nüfusu kadar istihdam sağlayacak OSB’nin yer seçimi iptal edildi. Bu devasa yatırım da “3 kişi” yüzünden sekteye uğratıldı.

Kara propaganda

Sakarya’da hortlayan OSB karşıtlı sadece kurulmuş OSB’lere yönelik değil. Yatırıma ve istihdama olağanüstü ihtiyacı olan Kocaali’de kurulması düşünülen Kimya Teknoloji İhtisas OSB için de ortalık ayağa kaldırılmış durumda. Gerçekle ilgili olmayan çeşitli gerekçeler öne sürerek kara propaganda yapan “yatırım düşmanı” bir kitleye bazı kent yöneticilerinin de destek vermesi tepkiye neden oldu. Ülkemizin yatırıma en çok ihtiyaç duyduğu bu yıllarda bu devasa projelerin mahkemeler aracılığıyla durdurulması, kent yöneticileri tarafından yeterince sahiplenmemesi, bireysel çekişmelere ve bazı idelojik yapılanmalara kurban edilmesi sanayicilerin yoğun ve sert tepkisine neden oldu. Devlet politikaları çerçevesinde İstanbul’dan Sakarya’ya yöneldikleri ifade eden sanayiciler “Kendi imkan ve kaynaklarımızla yapacağımız ve ülkemizin ihtiyacı olan bu yatırımlar bir şekilde sekteye uğratılıyor. Bu kabul edilebilir birşey değil. Bizler yatırımlarımızı yapmak için mi uğraşalım yoksa bu “yatırım düşmanları” ile mi boğuşalım? Devletimiz, kent yöneticilerimiz sanayicilerimize sahip çıksın. bu büyük yatırımlar 3-5 kişinin çarpık idelojisine kurban edilmesin” dedi.

Sanayi Gazetesi