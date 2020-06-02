Perihan Savaş evlilikleri 2. eşi Zafer Yılmaz ne zaman öldü?

Yeşilcam'ın star isimlerinden biri olan usta oyuncu Perihan Savaş geçtiğimiz günlerde duygusal bir paylaşım yaptı ve vefat eden 2. eşi Yılmaz Zafer'i çok özlediğini söyledi. Bu paylaşım sonrası Perihan Savaş'ın hayatı merak konusu oldu. Peki 62 yaşındaki Perihan Savaş kaç kere evlendi, kaç tane çocuğu var?

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Usta oyuncu Perihan Savaş'tan geçtiğimiz gün duygusal bir paylaşım geldi. Başarılı oyuncu 2. eşi Yılmaz Zafer'in fotoğrafını paylaşarak Çok özledim adamın notunu yazdı. Bu duygusal paylaşımın ardından Perihan Savaş'ın hayatı ve evlilikleri merak konusu oldu. Perihan Savaş şu an 62 yaşında ve iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini türkücü İbrahim Tatlıses ile 1979 yılında yaptı. Bu evlilikten Melek Zübeyde adında bir kızı oldu. Daha sonra 2. evliliğini Yılmaz Zafer ile yaptı. Zafer Yılmaz'dan Savaş Zafer adında bir oğlu oldu. Zafer Yılmaz 1995 yılında vefat etti.

56 yaşındayken Perihan Savaş, 2011 yılında işadamı ve Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Derya Taşdelenler ile evlenme kararı almışlardı ne olduysa son anda vazgeçtiler.

Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafını paylaştı. Savaş, fotoğrafın altına "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık...Çooook özledim adamım" notunu düştü.

Perihan Savaş kimdir: Gerçek adı Şerife Perihan Savaş olan Perihan Savaş ,İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray semtinde 1 Ocak 1955 de doğmuştur. Perihan Savaş ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırmıştır. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynadı. 1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses, Romeo-Jüliyet, Kibarlık Budalası" gibi bir çok oyunda yer aldı.

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer

1971'de "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde ufak bir rol aldı. 1972'de "Korkusuz Beşler" filmiyle başrole yükselerek sinemaya geçti. 121 civarında filmde rol aldı. Sinemanın yanı sıra sahneye çıkarak, bir dönev aldıktan sonra sahnelere "bye bye" dedi. Dizilerde de rol alan sanatçı, ayrıca televizyon programları yapmıştır.

1968 yılında Perihan Savaş, on üç yaşındayken, askeri okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlanmış, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrılmış ve boşandığında bekaret raporu almış. Daha sonra ,önce İbrahim Tatlıses'le beraber yaşadı, sonra 1 Haziran 1987 yılında Yılmaz Zafer'le evlenerek, her ikisinden de birer çocuk sahibi oldu. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı oldu. Yılmaz Zafer'le yaptığı evlilikten de Savaş Zafer adında oğlu oldu. Eşi Yılmaz Zafer'le birlikte "Yönetim Film ve Reklamcılık Şirketi"'ni kurdular. İlki 1994 nisan ayında iki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan eşi Yılmaz Zafer'e, öldüğü 9 Kasım 1995 gününe kadar hastalığı süresince iyi bakarak örnek bir davranış sergilemiştir.

İbrahim Tatlıses ile 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştı ve birliktelikleri başladı. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlere göre Tatlısesin Perihan Savaş'ı dövmesinden dolayı karakolluk olmuşlar ve bu ilişkisini bitirmiştir.

Perihan Savaş;13 yaşında henüz çocuk neden evlendiğini de "nişanlısının askeri okuldan çıkıp sivile geçebilmesi için nikah gerektiğini bu nedenle de nikahlarının yapıldığını ancak düğün yapılmadığını ve ailesiyle oturmaya devam ettiklerini" bir reportajında söyleyerek izah etmiştir. Savaş, evlendiği kişinin doktor olduğunu ve Almanya'ya gitmeyi planladıklarını anlatarak "Ben de Almanya'da tiyatro okuluna gidecektim. Fakat nikah olduktan sonra bana 'Tiyatrodan ayrılacaksın' dedi. Bu lafı duyduktan sonra benim için bitti" diyerek ayrıldıklarını ifade etti.