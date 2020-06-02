Sosyal medyada 'Samsung telefonların çökmesine neden olan duvar kağıdı' uyarısı

SAMSUNG akıllı telefonların çökmesine yol açan bir duvar kağıdı olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan dağ manzaralı fotoğrafın kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

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Twitter’daki Ice Universe isimli hesap, Android kullanıcılarını "Özellikle de Samsung telefon kullanıcıları, bu fotoğrafı asla duvar kağıdı yapmayın! Telefonunuzun çökmesine neden olacaktır! Bunu denemeyin de! Biri bu resmi gönderirse, lütfen görmezden gelin" sözleriyle ikaz etti.

Fotoğrafta gün batımında dağ ve göl manzarası yer alıyor. Paylaşımın altına yorum yapan kullanıcılar da resmi duvar kağıdı olarak denedikten sonra telefonlarının yeniden yüklenmeye, takılmaya ve kapanmaya başladığını ifade etti.

Bazı kullanıcılar da tüm verilerini kaybettiklerini bildirdi. Kullanıcılardan bir de sorunun sistemin işleyemediği yanlış dijital dosya profilinden kaynaklanabileceğini kaydetti.

Gönderinin sahibi de daha sonra Samsung’un yanıt verdiğini ve soruna karşı özel bir güncelleme hazırladığını bildirdi.

İşte o fotoğraf;