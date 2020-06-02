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Bursa'da kalp krizi geçiren uzman çavuş Şahin Keser hayatını kaybetti

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BURSA 'nın İnegöl ilçesinden son dakika acu haber geldi. İnegöl'de bir ay önce kalp krizi geçiren İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Şahin Keser tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Yaklaşık 1 ay önce İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki görevi sırasında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Şahin Keser, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Keser, daha sonra ambulansla Bursa'daki bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda tedavisi süren Keser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keser'in cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi.

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