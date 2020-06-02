Hande Fırat'ın iddiası: Yaycı Paşa Erdoğan ve Bahçeli'ye mektup yazmış

Tümamiral Cihat Yaycı'nın tartışmalara neden olan istifa süreciyle ilgili önemli iddialarda bulunan Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat; Yaycı Paşa'nın görev yeri değiştiği süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye mektup yazdığını aktardı.

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"İstifa sürecinde yaşananlarla ilgili bazı perde arkası bilgiler edindim." diyen Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alındıktan sonra istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'nın görev yeri değiştirildiği süreçte Erdoğan ve Bahçeli'ye mektup yazdığını belirtti.

Fırat, "Paşa’nın yazdığı iki mektup da TSK’nın hiyerarşisine zarar olarak görülmüş olabilir." ifadesini kullandı.

Erdoğan ve Bahçeli'ye mektup

Hande Fırat'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

FETÖ ile mücadele deyince, FETÖMETRE ile bu mücadelede önemli katkısı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı’nın geçtiğimiz günlerdeki istifasına da değineceğim. İstifa sürecinde yaşananlarla ilgili bazı perde arkası bilgiler edindim. Hakkında açılan soruşturma gerekçesiyle görev yeri değiştirilen Cihat Yaycı’nın o süreçte hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye mektup yazdığını öğrendim.

'Beni harcamaya çalışıyorlar' iması

Mektupta 'Beni harcamaya çalışıyorlar' imasında bulunan Yaycı’nın Ankara’da FETÖ ile mücadele, doğu Akdeniz gibi başlıklardaki önemli katkılarına değer veriliyor. Ancak basınla kurduğu ilişki ile TSK’nın hiyerarşisine zarar verdiği eleştirisi yöneltiliyor. Paşa’nın yazdığı iki mektup da TSK’nın hiyerarşisine zarar olarak görülmüş olabilir.

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