100 TL kredinin faizi ne kadar? Konut, araba, tatl ve mobilya kredileri
Ziraat bankası, Halkbank ve Emlakbank'ın düşük kredi faizi kampanyasına 2 yeni katılım var. Peki 100 TL konut kredisi alan ne kadar faiz ödeyecek? İşte yeni faizlerle ilgili son bilgiler
Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde, dün 3 kamu bankası koronavirüs salgını normalleşme sürecinde vatandaşlara ekonomik açıdan destek olmak için tarihin en büyük kredi destek paketi duyurdu. 3 kamu bankasının ardından Konut, taşıt, turizm ve ihtiyaç kredisi kampanyasına Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu. İşte kredi paketi ile ilgili tüm detaylar...
Konut finansman paketi
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkânı sunulacaktır. Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek finansman miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) finansmana konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar finansman kullandırılabilecektir.
Finansman kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.
Taşıt finansman paketi
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacaktır.