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Bakan Pekcan duyurdu! İşte mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

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Ticaret Bakanı Pekcan, "Mayıs ihracatı yıllık bazda düşmesine rağmen nisan ayına göre yüzde 10,84 arttı. İhracatımızda en kötü geride kaldı, toparlanmaya basliyoruz" dedi.

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Mayıs ayı ihracat rakamları belli oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Mayıs ihracatı, Kovid-19 etkisiyle dış talep azalması ve resmi tatiller nedeniyle yıllık bazda düşmesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttı. Mayıs ayı dış ticaret verileriyle birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz. Mayısta ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatın yüzde 91,2'sini oluşturdu. Bu, üretim ve ihracat artışı için önemli bir gösterge.

Ülkemizde ve geleneksel ihracat pazarlarımızdaki kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımlarımız ve desteklerimizin de etkisiyle ihracatımızın Haziran ayından itibaren toparlanmaya devam etmesini bekliyoruz."

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