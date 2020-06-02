TEM'de zincirleme kaza 25 araç birbirine girdi

TEM'de kaygan yol zincirleme kazayı doğurdu, 2 farklı kazada 25 araçta maddi hasarlar oluşurken can kaybı olmaması faciayı önledi. Kaza yapan sürücülerden biri 'Önümde on aracın kaza yaptığını gördüm' diye konuştu.

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Tem otoyolu Gümüşova rampaları mevki'inde Ankara İstikametinde sabah saatlerinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe kazalar meydana geldi.

Can kaybı olmaması yüreklere su serpti

2 farklı kazada 25 araç kazaya karıştı. Yaralının olmadığı kazalarda, maddi hasar oluştu. Kazaların meydana geldiği şeritler trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak verildi.

"Çarpmamak için durunca arkamdan gelen.."

Kazaya karışan bir araç sürücüsü kaza anının anlatarak; “Önümde 10 aracın kaza yaptığını gördüm. Ben çarpmamak için durunca arkamdan gelen araçlarda bana çarptı” dedi.

Bazı vatandaşlar ise kaza yapan araçlarına yağmur girmemesi için patlayan camlarının yerine branda örterek araçlarının içini korumaya çalıştı.

Kaza yapan otomobillerin çekiciler ile çekilmesinin ardından otoyolun kapanan şeritleri yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.