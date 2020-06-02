Görüntüsü korkutmuştu! Ten rengi değişen Çinli doktor koronavirüsten öldü

Koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktordan acı haber geldi. ÇİN'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Wuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Çinli doktorun hastalık sonrası ten renginin değişmesi tüm dünyada panik yaratmıştı.

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Korona enfekte olduktan sonra ten rengi beyazdan siyaha dönüşen Çinli doktorun görüntüsü tüm dünyayı ürkütmüştü. O doktor koronavirüsten hayatını kaybetti...

Devlete ait The Paper internet sitesinde yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti. Hu Weifeng'in koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişmişti..

Uzun zaman sonra koronadan ölüm

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.

Ülkede son durum

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin'de bugüne dek 83 bin 22 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 78 bin 315 Kovid-19 hastası iyileşti, 73 hastanın ise tedavisi sürüyor.