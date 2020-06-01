Hindistan’da motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı

Görgü tanıklardan biri, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Başka bir işçi, daha fazla hasar görmesini önlemek için motosikleti hemen çekti. İşçilerden birinin bir yangın söndürücü kapmak için koştuğunu gördükten sonra gelip ateşe püskürtmeye başladı" dedi.