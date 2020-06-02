Moody's Türkiye'ye operasyon çekti! Yüzde 5 küçülecek, sorunlu krediler artacak

Raporlarıyla kritik zamanlarda Türkiye'ye operasyon çekmesiyle bilinen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgınının etkisiyle bu yıl yüzde 5 küçüleceğini iddia etti. Sorunlu krediler de artacakmış!..

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgınının etkisiyle bu yıl yüzde 5 küçüleceğini iddia etti. Ekonominin 2021 yılında yüzde 3,5 büyüyerek kısmi olarak toparlanacağını belirten ajans daralmanın bankaların kredi profilini olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Bankacılık sektörünü 'negatif' saydı...

Kuruluş küçülmenin kredi geri ödeme kapasitesini daraltıp sorunlu kredilerde artışa yol açacağını söyleyerek bunun da bankalar üzerindeki baskıyı artıracağını vurguladı. Türk bankacılık sistemi ile ilgili yayınladığı raporunda görünümün negatif olduğunu açıklayan Moody's Türk Lirası'ndaki değer kaybının da sıkışmaya neden olacağını belirtti.

En çok KOBİ, turizm ve ulaşım etkilenecek

Ekonomik zayıflıkların geniş tabanlı olacağı vurgulanan raporda küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ile turizm ve ulaşım sektörlerindeki firmalarla daha fazla çalışan bankaların risklerinin daha yüksek olduğunun altı çizildi.

Sorunlu krediler artacak

Rapora göre ekonomideki yavaşlama nedeniyle kredi artışında yavaşlama ve yüksek kayıp karşılık oranları nedeniyle bankaların karlılığı düşecek. 2019 yılında yüzde 5 olan sorunlu kredilerin oranı ciddi seviyede yükselecek.

Türk bankaların kısa vadeli döviz fonlamasına ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Moody's uluslararası yatırımcılardaki risk iştahının azalması ile yabancı sermayeye erişiminin kısıtlanacağı ve kırılganlıkların daha da artacağı uyarısında bulundu.

Moody's 2020 yılında Türkiye ekonomisi için öngördüğü yüzde 3'lük büyümeyi koronavirüs salgınının patlak vermesinin ardından mart ayında yüzde 1,4 küçülme olarak güncellemişti. Son bankacılık raporunda küçülme tahminini daha da yükseltmiş oldu.