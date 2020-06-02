Sağlık Bakanlığı'ndan hamile personelle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Sağlık Bakanlığı tarafından resmi yazı tüm kamu kurum kuruluşlarına ve 81 il valiliğine gönderildi. İşte izinli sayılacak hasta ve hastalıkların listesi...

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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. "Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar" başlıklı resmi yazı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu ve kurum kuruluşları ile valiliklere gönderildi.

60 yaş üzeri olanlar ve kronik hastalar

Söz konusu Genelge hükmüne göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörüldü.

İşte izinli sayılacak hasta ve hastalıklar

Bu kapsamda, kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar, resmi yazıda şöyle sıralandı:

- Halen immünsüpressif tedavi alanlar

- Metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları

- Kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar

- Kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar

- İnsüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları

- Komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği),

- Dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar

- Kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar

- Serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler).

- Kronik hastalık durum belgesi, e-nabız sistemi üzerinden alınabilecek

Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirildi.

Kamu çalışanları, söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edebilecek.

Sistem üzerinden "idari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi"ni alamayan kişiler, mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak, aile hekimi tarafından "Covid-19 idari izin" tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecek.

Hamileler idari izinli sayılacak

- Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.

Ofislerde normalleşme önlemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve tüm bakanlıklara gönderilen tedbirler arasında; servis araçlarından bina girişine, ofis ortamında maske kullanımından yemekhane düzenine kadar birçok madde yer alıyor. Normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak önlemler şöyle:

Servis aracı saatine yoğunluk önlemi

*Servis araçları ile hizmete mahsus tüm araçların taşıma kapasitesi sosyal mesafe kuralları gözetilerek belirlenecek.

*Araçlarda el antiseptiği ve tek kullanımlık maske bulundurulacak.

*Olası yığılmaların önüne geçilmesi için servis hareket saatleri yeniden belirlenecek.

*İş yerlerine girişlerde tüm çalışanların temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklıkları kontrol edilecek. Geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemler kullanılacak.

*Sosyal mesafeyi sağlamaya dönük kurum girişlerinde geçiş işaretlemeleri yapılacak.

*Bina girişleri ile asansör kabini ve katlarda bilgilendirme panolarına yeni tip corona virüs salgınından korunma yöntemlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşılacak.

* Ofisler ve toplantı odaları ile tuvaletler, asansör, merdiven trabzanları, kapı kolları ve elle sık temas edilen çalışma ortamındaki ekranlı araçlar ile bilgisayar klavyeleri, fare ve telefon gibi ekipmanlar dezenfekte edilecek.

Toplantılar telekonferans görüşmesi yoluyla yapılacak

*Ofisler sık aralıklarla doğal yollarla havalandırılacak. Havalandırma sistemleri yeniden gözden geçirilecek.

* Toplantı, görüşme ve eğitimler de çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla yapılacak.

*Sosyal mesafenin sağlanamadığı ofis ortamlarında çalışanlar için yeniden düzenlemeye gidilecek. Tüm personel çalışma müddetince maske kullanacak.

*Yemekhanelerde yeni dönemde düzenlemeye gidilecek. Daha az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak.

*Yemekhane girişlerinde uygun zemin işaretlemeleri yardımıyla sosyal mesafe korunacak. Tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek. Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları kullanılmayacak.