HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Beylerbeyi ve Dolmabahçe sarayları 76 günün ardından ziyarete açıldı

Anadolu Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta geçici olarak kapatılan Beylerbeyi ile Dolmabahçe sarayları, 76 gün sonra kapılarını ziyaretçilere açtı.

Abone ol

Dünyayı tehdit altına alan Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla 18 Mart'tan itibaren geçici olarak ziyarete kapatılan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı müzeler, normalleşme sürecine girdi.

Bu kapsamında geçici süre kapalı kalan başta Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları olmak üzere tarihi kasırlar ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Normalleşme döneminde ilk ziyaretler, dün Topkapı Sarayı'nda yapılırken, 76 gün sonra Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ziyaretçilere kapılarını açtı.

Alınan tedbirler

Milli Saraylar İdaresi, uluslararası müzecilik kriterleri çerçevesinde pandemi sürecinde müzelerde yapılacak bireysel gezileri güvenli kılacak birtakım tedbirler aldı.

Bu çerçevede gezinin başından sonuna kadar devam eden güzergaha "sosyal mesafe kontrol etiketleri" yerleştirildi.

Bilet gişesinden başlayarak bahçe alanlarının sonuna kadar yerleştirilen bu etiketlerle sosyal mesafenin korunması zorunlu kılındı.

Tedbirler kapsamında ziyaretçiler, müze girişlerindeki güvenlik noktalarında ateş ölçerle kontrolden geçiriliyor. Ziyaretçinin maskesi yoksa Milli Saraylar personeli tarafından maske tedarik ediliyor.

Değerleri normal olan ziyaretçi, X-ray denetiminden sonra bilet gişesine geçebiliyor.

Ziyaretçi ile doğrudan temas kuran Milli Saraylar personeline maske, eldiven, siperlik ve dezenfektan kullanımı zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda biletini güvenle alan ziyaretçi, müze girişine kurulan dezenfektan standına yönlendiriliyor. Biletini okuttuktan sonra dilerse sesli rehberini alabiliyor. Sesli rehber cihazları ziyaretçiye tek kullanımlık kilitli poşet içerisinde veriliyor.

Böylece gezi boyunca ziyaretçinin temas etmeden cihazı kullanması sağlanırken, sesli rehber cihazları her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Görüntüsü korkutmuştu! Ten rengi değişen Çinli doktor koronavirüsten öldü
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Hande Fırat'ın iddiası: Yaycı Paşa Erdoğan ve Bahçeli'ye mektup yazmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik karar! Bunu yapmayanla görüşmeyecek
ABD'deki olaylar için Türk Dışişleri'nden 'endişeliyiz' açıklaması gelecek mi?
Emre Belözoğlu'nun kafaya taktığı 5 isim
ÖNCEKİ HABERLER
Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı 6-7 Haziran sokağa çıkmak yasak mı?
FİFA'dan 'George Floyd' uyarısı
Abdulkadir Parmak: İki kulvarda da şampiyon olmak istiyoruz
TBMM bugün toplanıyor gündemde kritik konular var
Lokantalar ultraviyole ışıkla temizlenecek
e nabız kronik hastalıklar sorgulama listesi girişi-2020
Yorumlar