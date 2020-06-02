Beylerbeyi ve Dolmabahçe sarayları 76 günün ardından ziyarete açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta geçici olarak kapatılan Beylerbeyi ile Dolmabahçe sarayları, 76 gün sonra kapılarını ziyaretçilere açtı.

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Dünyayı tehdit altına alan Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla 18 Mart'tan itibaren geçici olarak ziyarete kapatılan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı müzeler, normalleşme sürecine girdi.

Bu kapsamında geçici süre kapalı kalan başta Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları olmak üzere tarihi kasırlar ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Normalleşme döneminde ilk ziyaretler, dün Topkapı Sarayı'nda yapılırken, 76 gün sonra Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ziyaretçilere kapılarını açtı.

Alınan tedbirler

Milli Saraylar İdaresi, uluslararası müzecilik kriterleri çerçevesinde pandemi sürecinde müzelerde yapılacak bireysel gezileri güvenli kılacak birtakım tedbirler aldı.

Bu çerçevede gezinin başından sonuna kadar devam eden güzergaha "sosyal mesafe kontrol etiketleri" yerleştirildi.

Bilet gişesinden başlayarak bahçe alanlarının sonuna kadar yerleştirilen bu etiketlerle sosyal mesafenin korunması zorunlu kılındı.

Tedbirler kapsamında ziyaretçiler, müze girişlerindeki güvenlik noktalarında ateş ölçerle kontrolden geçiriliyor. Ziyaretçinin maskesi yoksa Milli Saraylar personeli tarafından maske tedarik ediliyor.

Değerleri normal olan ziyaretçi, X-ray denetiminden sonra bilet gişesine geçebiliyor.

Ziyaretçi ile doğrudan temas kuran Milli Saraylar personeline maske, eldiven, siperlik ve dezenfektan kullanımı zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda biletini güvenle alan ziyaretçi, müze girişine kurulan dezenfektan standına yönlendiriliyor. Biletini okuttuktan sonra dilerse sesli rehberini alabiliyor. Sesli rehber cihazları ziyaretçiye tek kullanımlık kilitli poşet içerisinde veriliyor.

Böylece gezi boyunca ziyaretçinin temas etmeden cihazı kullanması sağlanırken, sesli rehber cihazları her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor.