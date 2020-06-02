Valorant ücretsiz indirme özelliği aktif-Valorant oyunu nasıl nereden indirilir?

5'e 5 taktiksel nişancılık oyunu VALORANT bugün Türkiye saati ile 08.00'da erişime açıldı. Bir süredir beta tabanlı sürümü ile oyunseverle buluşan valorant nişanlıcılık oyunu nasıl indirilir, ücretsiz nasıl oynanır?

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Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği valorant nişancılık oyunu bugün Türkiye saati ile 08.00'e ücretsiz erişime açıldı. Beta sürümü ile hizmet veren Valorant oyunu kısa sürede birçok vatandaş tarafından araştırılmaya ve indirilmeye başlandı. peki valorant oyunu nasıl oyanır, ücretsiz indirme nasıl olur?

Riot Games'in heyecanla beklenen karakter tabanlı yeni taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, 2 Haziran 2020'de dünya çapındaki birçok bölgede ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşmaya başladı. Türkiye saati ile 08.00'da erişime açılacak olan oyunun kapalı beta sürümü 28 Mayıs'ta sona ermişti.

Rekabetçi 5'e 5 taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, resmi olarak çıktıktan sonra, tüm oyuncular ilerleyişlerine baştan başlayacak ve dünya çapındaki diğer yeni oyuncularla mücadele ederken onlarla aynı anda ilerleyecek.

Riot Games'in VALORANT ekibinin Baş Yapımcısı Anna Donlon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Amacımız VALORANT'ı en kısa sürede en fazla bölgeye ulaştırmaktı; dolayısıyla 2 Haziran'da bunu yapabileceğimiz için çok heyecanlıyız. Ekipçe küresel VALORANT topluluğuna onlarca yıl boyunca hizmet sunma taahhüdümüz için, bu önemli adımı dört gözle bekliyoruz. Bu, birlikte çıktığımız yolculuğun sadece başlangıcı” dedi.

VALORANT ekibinin daha önce açıkladığı üzere, oyunun resmi çıkışıyla birlikte yeni oyun içerikleri, yeni oyun modu, yeni ajan ve haritalar da oyun severlerle buluşacak. Riot Games ayrıca artan oyuncu taleplerini karşılayabilmek için yakın dönem yol haritasında yeni oyun sunucuları eklemeyi ve böylelikle VALORANT özelinde gecikmeleri azaltmayı da öncelikleri arasına aldı. Yeni VALORANT sunucuları, Atlanta, Dallas, Londra, Madrid ve Varşova'da yer alacak. Riot Games bir süre önce küresel COVID-19 salgınının yol açtığı beklenmedik gelişmelere rağmen VALORANT Kapalı Betası'nı dünyanın dört bir yanına başarılı şekilde ulaştırarak küresel oyuncu topluluğuna verdiği sözleri yerine getirme konusundaki kararlılığını göstermişti.