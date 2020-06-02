İstanbul merkezli 35 ilde FETÖ operasyonu! TSK'daki 'mahrem' yapılanma

İSTANBUL merkezli 35 ilde gerçekleştirilen FETÖ soruşturmasında 98 muvazzaf asker, 118 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 52 kişi gözaltına alındı

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FETÖ'nün, TSK içerisindeki “mahrem” yapılanmasına yönelik 118 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli iki ayrı operasyon düzenlendi. TEM ekipleri koordinesinde 35 ilde, 76 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin ise 42 şüphelinin yakalanması için baskınlar düzenlediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada; TSK içerisindeki FETÖ üyesi bazı muvazzaf askerler belirlendi. Ankesörlü hatlar ve büfeler üzerinden FETÖ imamlarıyla görüşme yaptığı öne sürülen 118 şüphelinin yakalanması için TEM ve jandarma ekipleri iki farklı operasyon için harekete geçti.

35 ilde eş zamanlı operasyon

TEM ekiplerince düzenlenen operasyon dosyası kapsamında 75'i muvazzaf asker biri sivil 76 şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Aralarında biri albay, 3'ü yüzbaşı, 5‘i üsteğmen, 3‘ü teğmen, 27'si astsubay, 31'i uzman çavuş olan şüphelilerin yakalanması için 35 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi.

52 şüpheli gözaltına alındı

TEM ekiplerince koordine edilen operasyonlar saat 01.00'de başlatıldı. Muvazzaf askerlerin 52'sinin gözaltına alındığı öğrenildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Jandarma operasyonu

FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik diğer bir operasyon da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyelerinin beyanları ve ankesör, sabit hat analizleri sonucunda tespit edilen 24'ü muvazzaf asker 42 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı baskın düzenlendi.