HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Nostaljik tramvay seferleri başladı

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Kovid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında 6 Nisan'da durdurulan nostaljik tramvay seferleri yeniden başladı.

Abone ol

İETT, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında 6 Nisan'da durdurulan nostaljik tramvay seferlerini yeniden başlattı. Tramvay, salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yüzde 50 kapasite ile çalışacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un simgeleri arasında değerlendirilen, Taksim Meydanı ile Tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvay yeniden faaliyete geçiyor.

Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 aydır yapılamayan seferler, bugün saat 07.00 itibarıyla başladı. Salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle tramvay yüzde 50 kapasite ile çalışacak.

Hafta içi ve cumartesi 07.00'de, pazar günleri 07.30'da çalışmaya başlayan ve seferleri 22.45'e kadar devam eden nostaljik tramvay, ortalama 20 dakikada bir sefer yapıyor.

Nostaljik tramvayın İstanbul yolculuğu

İlk kez 31 Temmuz 1871 tarihinde Azapkapı ile Beşiktaş arasında sefere başlayan atlı tramvaylardan sonra elektrikli tramvaya geçilmiş, motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla daha sonra seferlerine son verilmişti.

1990'nın sonlarına doğru, müzede bulunan eski vagonların restorasyonu yapılarak Taksim-Tünel arasındaki bin 870 metrelik mesafede yeniden seferlerine başlayan nostaljik tramvay, yılda yaklaşık 400 bin yolcu taşıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul merkezli 35 ilde FETÖ operasyonu! TSK'daki 'mahrem' yapılanma
Sağlık Bakanlığı'ndan hamile personelle ilgili açıklama
Görüntüsü korkutmuştu! Ten rengi değişen Çinli doktor koronavirüsten öldü
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Hande Fırat'ın iddiası: Yaycı Paşa Erdoğan ve Bahçeli'ye mektup yazmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik karar! Bunu yapmayanla görüşmeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Taffarel'den Fatih Terim'e övgü yağdı
Taliban’ın lideri Molla Heybetullah Ahundzade koronadan öldü
Valorant ücretsiz indirme özelliği aktif-Valorant oyunu nasıl nereden indirilir?
Son dakika Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı
ODTÜ geliştirdi İngilizce öğretmeni cebe girdi
Ayça Çağla Altunkaya yaşı kaç nereli Acun Ilıcalı'nın sevgilisi kimdir?
Yorumlar