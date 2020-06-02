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MSB: İdlib'de 14’üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 14’üncüsü gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İdlib'de 14'üncü devriye 

Açıklamada, "İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.

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