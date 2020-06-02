İhsan Özkes'ten Ayasofya itirafı! Kılıçdaroğlu istemedi

İSTANBUL 'un Fethi'nin 566. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresinin okunması 'Ayasofya açılacak mı' konusunu tekrar gündemde getirirken CHP'li eski vekil İhsan Özkes'ten de bir itiraf geldi.

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İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresi 29 Mayıs 1453'te Ayasofya'da İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerinin İstanbul'u fethetmelerinin ardından da okunmuştu.

Ayasofya'nın ne zaman açılacağı merakla beklenirken CHP'li eski vekil İhsan Özkes çarpıcı bir itirafta bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İhsan Özkes, "CHP milletvekili iken Ayasofya’nın ibadete açılması için bir emekli müftü olarak ben kanun teklifi vereyim dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi" dedi.